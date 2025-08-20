Новини
Лудогорец води тройна битка за халф

През миналия месец Бодрум е отказал оферта от 1,8 милиона евро за африканеца от Касъмпаша

Лудогорец води тройна битка за подписа на дефанзивния халф Муса Мохамед от Бодрум, информира работещият за няколко британски медии спортен журналист Руди Галети в платформата „Х“.

В своята публикация той твърди, че белгийският Стандард (Лиеж) и полският Висла (Плоцк) също се интересуват от 23-годишния ганаец, който може да играе и като централен защитник.

През миналия месец Бодрум е отказал оферта от 1,8 милиона евро за африканеца от Касъмпаша.

В турския си клуб Муса Мохамед е съотборник на българското крило Здравко Димитров.

За първи път информации за интерес на Лудогорец към Мохамед се появиха в края на месец юни.

През миналия сезон ганаецът направи силен сезон и изигра 28 мача за Бодрум, който обаче изпадна от турския елит.


