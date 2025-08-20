Лудогорец води тройна битка за халф

Лудогорец води тройна битка за подписа на дефанзивния халф Муса Мохамед от Бодрум, информира работещият за няколко британски медии спортен журналист Руди Галети в платформата „Х“.
В своята публикация той твърди, че белгийският Стандард (Лиеж) и полският Висла (Плоцк) също се интересуват от 23-годишния ганаец, който може да играе и като централен защитник.
През миналия месец Бодрум е отказал оферта от 1,8 милиона евро за африканеца от Касъмпаша.
В турския си клуб Муса Мохамед е съотборник на българското крило Здравко Димитров.
За първи път информации за интерес на Лудогорец към Мохамед се появиха в края на месец юни.
През миналия сезон ганаецът направи силен сезон и изигра 28 мача за Бодрум, който обаче изпадна от турския елит.
🚨🔥 Musah Mohammed’s future is still to be decided.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 19, 2025
Clubs including Standard Liege, Wisla Plock, and Ludogorets have shown interest recently.
Kasimpasa offered €1,8m in July, rejected by Bodrum.
One to watch in the final weeks of the summer transfer window. pic.twitter.com/QXi2oyHpqG
