Боксьорите заминават с големи амбиции за Световното първенство в Ливърпул

Българският национален отбор по бокс за мъже заминава с големи очаквания за Световното първенство в Ливърпул, заяви старши треньорът Жоел Арате. Той води открита тренировка-спаринг със състезатели от други държави на базата на националите в "Дианабад", пише БНР.

Арате заяви, че България ще вземе участие на турнира с осем души - Ясен Радев, Хавиер Ибанес, Радослав Росенов, Рами Киуан, Уилям Чолов, Семьон Болдирев, Йордан Морехон и Ергюнал Себахтин, който единствен за момента е без категория. Ибанес и Радев първи проведоха 15-минутни спаринги срещу съперници от Хърватия. По-късно на ринга излязоха и останалите национали.

В "Дианабад" се подготвят още отборите на Австрия, Хърватия, Косово и Гърция. През тази седмица ще пристигнат още представителите на Франция и Румъния.

"Благодаря на всички за подкрепата към нашия отбор на всички състезания. Подготовката завършва и планираме да вземем участие на световното първенство с осем души", заяви Арате.

"Подготовката минава добре. Взехме участие на Световната купа по бокс, където медали взеха Уилям Чолов, Викторио Илиев, Рами Куан и Ясен Радев. Този турнир дава ранкинг за световното първенство. Всички те ще бъдат на световното първенство, плюс Хавиер Ибанес - медалист от Олимпиадата. Сега тренираме с националите на Хърватия и Гърция. Франция пристига на 21-и, Румъния - на 23-и", продължи треньорът на националите.

В столицата на Казахстан българските боксьори завършиха на шесто място в класирането по медали, след като Рами Киуан спечели сребърно отличие при 75-килограмовите, а Ясен Радев грабна бронз в категория до 55 килограма.

"Всичките ни боксьори имат медали от европейски първенства и имаме големи амбиции за световното първенство. Чакаме медали, 100 процента. Подготвяме се с боксьори на високо ниво, настроението е страхотно и президентът на федерацията Красимир Инински ни подкрепя", завърши Арате.