Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Боксьорите заминават с големи амбиции за Световното първенство в Ливърпул

Боксьорите заминават с големи амбиции за Световното първенство в Ливърпул

19 Август, 2025 21:59 416 1

  • национален отбор -
  • бокс -
  • световното първенство-
  • ливърпул-
  • старши треньорът-
  • жоел арате

Старши треньорът Жоел Арате проведе открита тренировка-спаринг

Боксьорите заминават с големи амбиции за Световното първенство в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по бокс за мъже заминава с големи очаквания за Световното първенство в Ливърпул, заяви старши треньорът Жоел Арате. Той води открита тренировка-спаринг със състезатели от други държави на базата на националите в "Дианабад", пише БНР.

Арате заяви, че България ще вземе участие на турнира с осем души - Ясен Радев, Хавиер Ибанес, Радослав Росенов, Рами Киуан, Уилям Чолов, Семьон Болдирев, Йордан Морехон и Ергюнал Себахтин, който единствен за момента е без категория. Ибанес и Радев първи проведоха 15-минутни спаринги срещу съперници от Хърватия. По-късно на ринга излязоха и останалите национали.

В "Дианабад" се подготвят още отборите на Австрия, Хърватия, Косово и Гърция. През тази седмица ще пристигнат още представителите на Франция и Румъния.

"Благодаря на всички за подкрепата към нашия отбор на всички състезания. Подготовката завършва и планираме да вземем участие на световното първенство с осем души", заяви Арате.

"Подготовката минава добре. Взехме участие на Световната купа по бокс, където медали взеха Уилям Чолов, Викторио Илиев, Рами Куан и Ясен Радев. Този турнир дава ранкинг за световното първенство. Всички те ще бъдат на световното първенство, плюс Хавиер Ибанес - медалист от Олимпиадата. Сега тренираме с националите на Хърватия и Гърция. Франция пристига на 21-и, Румъния - на 23-и", продължи треньорът на националите.

В столицата на Казахстан българските боксьори завършиха на шесто място в класирането по медали, след като Рами Киуан спечели сребърно отличие при 75-килограмовите, а Ясен Радев грабна бронз в категория до 55 килограма.

"Всичките ни боксьори имат медали от европейски първенства и имаме големи амбиции за световното първенство. Чакаме медали, 100 процента. Подготвяме се с боксьори на високо ниво, настроението е страхотно и президентът на федерацията Красимир Инински ни подкрепя", завърши Арате.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ