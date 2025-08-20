Александър Исак с критики към Нюкасъл

Шведският нападател Александър Исак публикува гръмко изявление в социалните мрежи, с което отправи критики към Нюкасъл, след като не присъства на церемонията по връчването на наградите на PFA. Шведският нападател бе включен в Идеалния отбор на сезона във Висшата лига за 2024/2025, но отсъстваше от събитието в Манчестър.

Исак е решен да напусне „Сейнт Джеймсис Парк“ това лято, тъй като желае трансфер в шампиона Ливърпул.

В дългото си изявление Исак благодари на PFA за признанието, но отправи тежки обвинения към клуба, заявявайки, че от ръководството са „нарушили обещания“.

В публикацията си в Instagram той написа:

„Горд съм, че съм признат от колегите си професионалисти с място в Идеалния отбор на сезона във Висшата лига за 2024/2025. На първо място искам да благодаря на съотборниците си и на всички в Нюкасъл Юнайтед, които ме подкрепяха. Не съм на церемонията тази вечер, тъй като при всичко, което се случва, просто не беше правилно да бъда там. Мълчах дълго време, докато други говореха. Това мълчание позволи на хората да налагат своя версия на събитията, въпреки че знаят, че тя не отразява истината за това, което беше казано и договорено. Реалността е, че ми бяха дадени обещания и клубът знае позицията ми отдавна. Да се държат сякаш тези проблеми се появяват едва сега е подвеждащо. Когато обещанията са нарушени и доверието е загубено, връзката не може да продължи. Там сме сега – и затова промяната е в интерес на всички, не само на мен.“

Исак е свързван с напускане през цялото лято и в момента е в открит конфликт със „свраките“ относно трансфера си в Ливърпул, тъй като клубът все още не е дал зелена светлина за сделката. Шведският национал е отстранен от първия състав, тренира самостоятелно и не бе включен от Еди Хау в групата за първия мач от сезона срещу Астън Вила миналия уикенд.

След двубоя мениджърът Хау призова ръководството на Нюкасъл въпросът с Исак да бъде разрешен възможно най-скоро. Сега остава да се види какъв ще е следващият ход на клуба след публичната атака на звездата им.