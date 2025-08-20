Мохамед Салах с историческо постижение

Голмайсторът на Ливърпул и Премиър лийг Мохамед Салах бе избран за Играч на годината от Асоциацията на професионалните футболисти (PFA). Египтянинът влиза в историята като първия футболист, който печели престижната награда три пъти в своята кариера, след като вече бе отличен през 2018 г. и 2022 г.

Салах триумфира в конкуренцията на съотборника си Алексис Мак Алистър, както и на Александър Исак, Деклан Райс, Коул Палмър и Бруно Фернандеш.

Изборът има силна тежест на Острова, тъй като победителят се определя чрез гласовете на самите професионални футболисти. Това е десети случай, в който играч на Ливърпул печели най-ценната индивидуална награда в английския футбол.

Салах вече спечели и другите две големи отличия – на Асоциацията на футболните журналисти и наградата на Премиър лийг.

През миналия сезон, в който Ливърпул спечели 20-ата си титла, египтянинът реализира 34 гола и 23 асистенции в 52 мача във всички турнири. Във Висшата лига той се отчете с 29 попадения и 18 голови подавания – статистика, която още веднъж затвърди статута му на абсолютна звезда.