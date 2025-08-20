Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мохамед Салах с историческо постижение

Мохамед Салах с историческо постижение

20 Август, 2025 07:00 714 0

  • мохамед салах-
  • ливърпул-
  • премиър лийг-
  • футбол-
  • награда

Египтянинът влиза в историята като първия футболист, който печели престижната награда три пъти в своята кариера

Мохамед Салах с историческо постижение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на Ливърпул и Премиър лийг Мохамед Салах бе избран за Играч на годината от Асоциацията на професионалните футболисти (PFA). Египтянинът влиза в историята като първия футболист, който печели престижната награда три пъти в своята кариера, след като вече бе отличен през 2018 г. и 2022 г.

Салах триумфира в конкуренцията на съотборника си Алексис Мак Алистър, както и на Александър Исак, Деклан Райс, Коул Палмър и Бруно Фернандеш.

Мохамед Салах с историческо постижение

Изборът има силна тежест на Острова, тъй като победителят се определя чрез гласовете на самите професионални футболисти. Това е десети случай, в който играч на Ливърпул печели най-ценната индивидуална награда в английския футбол.

Салах вече спечели и другите две големи отличия – на Асоциацията на футболните журналисти и наградата на Премиър лийг.

През миналия сезон, в който Ливърпул спечели 20-ата си титла, египтянинът реализира 34 гола и 23 асистенции в 52 мача във всички турнири. Във Висшата лига той се отчете с 29 попадения и 18 голови подавания – статистика, която още веднъж затвърди статута му на абсолютна звезда.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ