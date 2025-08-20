Годежният пръстен на Роналдо: Огромен и тежък

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо, който миналата седмица предложи брак на дългогодишната си половинка Джорджина Родригес, предизвика дискусия в бижутерските среди.

Джорджина публикува снимка на огромен пръстен в социалните мрежи с надпис "Да, приемам. В този и във всичките си животи", но според испански експерт, това не е традиционен годежен пръстен, а по-скоро "коктейлен".

Хуана Гарсия Санчес, специалист по бижута, заяви пред Corriere dello Sport, че пръстенът "не отговаря на критериите за годежен пръстен", тъй като е "огромен и тежък".

Тя обясни, че камък с тегло приблизително 40 карата е по-подходящ за колие, отколкото за пръстен, тъй като е неудобен и ограничава движението на пръста.

Санчес е категорична, че този тип бижу не "символизира любовен ангажимент, предназначен за ежедневно носене".

Тя пояснява, че коктейлният пръстен е голямо, привличащо вниманието бижу, често с изпъкващ скъпоценен камък, създадено да прави впечатление. Тези пръстени възникват през 20-те години на XX век по време на Сухия режим, когато жените са ги носели на социални събирания, за да символизират богатство, блясък и независимост.

Днес те продължават да бъдат популярни за специални поводи или като смел моден аксесоар.

За разлика от това, Санчес подчертава, че годежният пръстен трябва да бъде от жълто или бяло злато, удобен, позволяващ подвижност на пръста и да се носи всеки ден, символизирайки любов и вярност.

"По същество, този пръстен е по-скоро гала или коктейлен пръстен, предназначен да привлича внимание на специални поводи, но не и да символизира ангажимент за любов за ежедневно носене", допълва тя.

Роналдо и Родригес са заедно от 2016 година и имат три деца.

И докато светът очаква официалната дата за сватбата, звездата на Ал-Насър се подготвя за финала на Суперкупата на Саудитска Арабия този уикенд, в който неговият отбор ще се изправи срещу Ал-Кадисия или Ал-Ахли.