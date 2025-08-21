Новини
Трима загинали и над 200 са ранени при сблъсъци между фенове в Аржентина

21 Август, 2025 15:30 468 1

  • индепендиенте-
  • универсидад де чили-
  • копа судамерикана-
  • футбол-
  • фенове-
  • сблъсъци-
  • загинали-
  • ранени

Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-ата минута

Трима загинали и над 200 са ранени при сблъсъци между фенове в Аржентина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трима фенове загинаха след безредици, избухнали на трибуните по време на реванша от осминафиналите на Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад де Чили, съобщава Dailysports.

Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-ата минута. Стотици фенове, включително деца, получиха различни наранявания при безредиците, един от тях е в критично състояние. Полицията задържа над 300 души.

Чилийският президент Габриел Борич осъди инцидента, отбелязвайки както яростното поведение на феновете, така и безотговорната организация на мача, и призова виновните да бъдат наказани.

Двубоят не беше доигран. Според канала TyC Sports, и двата клуба са изправени пред дисквалификация от турнира и отстраняване от международни състезания до края на 2026 година.

Първият мач, който се проведе на 14 август на домакинския терен на чилийския клуб, завърши с победа за домакините с 1:0.

Според различни медии, над 100 души са арестувани, а около 200 са ранени. Инцидентите са започнали, когато фенове на гостуващия отбор от Чили са хвърляли предмети по домакинските фенове и съдията е спрял мача три минути след началото на второто полувреме.

След това срещата е била прекратена "поради липса на гаранции за сигурност от местния клуб и местните органи за сигурност", съобщиха от КОНМЕБОЛ.

Централата заяви, че случаят ще бъде отнесен до съдебните органи.


  • 1 Бегай

    0 0 Отговор
    Простотия!

    16:25 21.08.2025

