Престижна награда за Гарет Саутгейт в Англия

Асоциацията на професионалните футболисти (PFA) отличи Гарет Саутгейт с наградата за заслуги за 2025 г. – признание за работата и постиженията му начело на английския национален отбор.

Назначен за селекционер през ноември 2016 г., Саутгейт завърши своя мандат като един от най-успешните треньори в историята на Англия. Той стана едва третият наставник, който достига границата от 100 мача начело на „трите лъва“ и изведе тима до участие на четири поредни големи турнира, включително историческите финали на Евро 2020 и Евро 2024.

Преди да поеме мъжкия тим, Саутгейт работи успешно в младежките формации на страната и изигра ключова роля в израстването на цяло поколение млади таланти. Именно като селекционер на Англия до 21 г. той положи основите на бъдещия успех – нещо, което продължи и след назначението му при мъжете.