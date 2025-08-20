Новини
Престижна награда за Гарет Саутгейт в Англия

20 Август, 2025 07:30 444 1

Назначен за селекционер през ноември 2016 г.

Престижна награда за Гарет Саутгейт в Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Асоциацията на професионалните футболисти (PFA) отличи Гарет Саутгейт с наградата за заслуги за 2025 г. – признание за работата и постиженията му начело на английския национален отбор.

Назначен за селекционер през ноември 2016 г., Саутгейт завърши своя мандат като един от най-успешните треньори в историята на Англия. Той стана едва третият наставник, който достига границата от 100 мача начело на „трите лъва“ и изведе тима до участие на четири поредни големи турнира, включително историческите финали на Евро 2020 и Евро 2024.

Преди да поеме мъжкия тим, Саутгейт работи успешно в младежките формации на страната и изигра ключова роля в израстването на цяло поколение млади таланти. Именно като селекционер на Англия до 21 г. той положи основите на бъдещия успех – нещо, което продължи и след назначението му при мъжете.

Престижна награда за Гарет Саутгейт в Англия


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Номинация за карък на терена.

    07:54 20.08.2025

