Ювентус се надява с продажбата на двама да осигури пари за трима

20 Август, 2025 08:59 471 0

Двамата, които ще си тръгнат са Дъглас Луис и Нико Гонсалес, а на тяхно място да дойдат Рандал Коло Муани, Науел Молина и Едон Жегрова

Снимка: БГНЕС
Ювентус се надява в близките дни да финализира продажбата на двама играчи от първия състав, което ще осигури необходимите средства за привличането на три нови попълнения преди края на трансферния прозорец. Двамата, които ще си тръгнат са Дъглас Луис и Нико Гонсалес, а на тяхно място да дойдат Рандал Коло Муани, Науел Молина и Едон Жегрова, пише "Гадзета дело Спорт".

Все по-вероятно е Дъглас Луис да напусне Ювентус след телефонен разговор между генералния мениджър Дамиен Комоли и собственика на Нотингам Форест Евангелос Маринакис в понеделник вечер. „Бианконерите“ се надяваше да получи около 40 милиона евро от продажбата на бразилеца, за да избегне капиталова загуба. Последните информации обаче сочат, че Форест е близо до финално споразумение за сума малко над 30 милиона евро.

Междувременно, Ювентус все още се надява да се споразумее за продажбата и на Нико Гонсалес, от когото клубът очаква да получи още 30 милиона евро. Двете сделки биха донесли между 60 и 70 млн. евро, които веднага ще бъдат реинвестирани.

Ако тези продажби се осъществят, „Гадзета дело Спорт“ твърди, че Ювентус ще се насочи към три нови попълнения, започвайки със завръщането на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен. Очаква се той да дойде отново под наем с опция за закупуване. Водят се и разговори за евентуален трансфер на световния шампион с Атлетико Мадрид, Науел Молина, който се очаква да бъде наличен за сума от порядъка на 25 милиона евро. Подобна сума (25 милиона евро) би била необходима и за привличането на крилото на Лил, Едон Жегрова, чийто договор с клуба от Лига 1 изтича следващото лято.


