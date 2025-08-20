Ангел Петричев: Заминаваме с очаквания за труден мач

Българският шампион Лудогорец вече е напът към столицата на Северна Македония, където утре вечер ще премери сили с местния тим Шкендия в първия плейофен двубой от престижния турнир Лига Европа.

Срещата ще се проведе на емблематичния стадион "Тоше Проески", като началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 21:00 часа българско време.

В навечерието на важния мач изпълнителният директор на "орлите" Ангел Петричев застана пред медиите, за да сподели очакванията и настроението в лагера на разградчани.

"Заминаваме с очаквания за труден мач, но предвид опита на Лудогорец се надявам ние да бъдем крайния победител.

Очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа, ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици.

Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа", каза Петричев на летище Варна.