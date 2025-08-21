Виктория Томова стартира с убедителна победа в квалификациите на US Open

Българската тенисистка Виктория Томова започна с летящ старт участието си в квалификациите за престижния US Open, демонстрирайки класа и хладнокръвие на корта в Ню Йорк. Първата ракета на България не остави никакви шансове на испанката Ирене Ескориуела, като я надигра категорично с 6:3, 6:0 и си осигури място във втория кръг на пресявките.

Още от първите минути на срещата Томова наложи темпото, като проби четири пъти сервиса на съперничката си в откриващия сет. Испанката опита да се противопостави, но българката показа завидна концентрация и не допусна изненади.

Вторият сет се превърна в истинска демонстрация на превъзходство – Томова не загуби нито един гейм и приключи двубоя само за 63 минути, реализирайки първия си мачбол.

В следващия етап от квалификациите поставената под номер 5 в схемата Томова ще се изправи срещу белгийката Хане Вандевинкел, която заема 164-ата позиция в световната ранглиста. Вандевинкел също впечатли с убедителна победа – 6:3, 6:2 над канадката Марина Стакушич.