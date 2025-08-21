Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова стартира с убедителна победа в квалификациите на US Open

Виктория Томова стартира с убедителна победа в квалификациите на US Open

21 Август, 2025 07:41 460 0

  • тенис-
  • виктория томова-
  • старт -
  • квалификациите -
  • us open-
  • ирене ескориуела

В следващия етап българката ще се изправи срещу белгийката Хане Вандевинкел

Виктория Томова стартира с убедителна победа в квалификациите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова започна с летящ старт участието си в квалификациите за престижния US Open, демонстрирайки класа и хладнокръвие на корта в Ню Йорк. Първата ракета на България не остави никакви шансове на испанката Ирене Ескориуела, като я надигра категорично с 6:3, 6:0 и си осигури място във втория кръг на пресявките.

Още от първите минути на срещата Томова наложи темпото, като проби четири пъти сервиса на съперничката си в откриващия сет. Испанката опита да се противопостави, но българката показа завидна концентрация и не допусна изненади.

Вторият сет се превърна в истинска демонстрация на превъзходство – Томова не загуби нито един гейм и приключи двубоя само за 63 минути, реализирайки първия си мачбол.

В следващия етап от квалификациите поставената под номер 5 в схемата Томова ще се изправи срещу белгийката Хане Вандевинкел, която заема 164-ата позиция в световната ранглиста. Вандевинкел също впечатли с убедителна победа – 6:3, 6:2 над канадката Марина Стакушич.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ