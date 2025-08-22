Новини
Голям шок за Виктория Томова отвъд Океана

22 Август, 2025 10:01 620 0

Българската тенисистка изненадващо загуби от 164-ата в света Хане Вандевинкел

Голям шок за Виктория Томова отвъд Океана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Виктория Томова не успя да преодолее втория квалификационен кръг и много рано отпадна от US Open. Българската тенисистка изненадващо загуби от 164-ата в света Хане Вандевинкел с 6:3, 5:7, 4:6. Двубоят продължи 2 часа и 42 минути.

30-годишната Томова пропусна да реализира цели 19 възможности за пробив.

Началото на първия сет беше равностойно. После Вики изригна с два пробива и направи смела крачка към победата.

Във втората част първата ракета на България дръпна с 5:3 гейма и крайният успех изглеждаше съвсем близо.

В деветия гейм и при свой сервис Вики имаше аванс от 30:15, когато изведнъж се срина и допусна тотален обрат на втория сет.

В третия сет българката се окопити, поведе с 4:2 гейма, за да стартира след това новият срив. Томова загуби четири поредни гейма, с което и двубоя.

Падението е голямо, тъй като миналата година Виктория игра в основната схема и отпадна в първия кръг от рускинята Екатерина Александрова.

Вандевинкел пък ще спори за място в основната схема срещу австралийката Присила Хон.


