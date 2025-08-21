Унищожителна критика към US Open след "цирковия номер"

US Open официално започва едва в неделя, но първите шампиони вече са коронясани. Организаторите решиха да променят изцяло формата на смесените двойки, за да примамят звездите от сингъла да участват. Планът до голяма степен успя, но според тенис наблюдателят Ноа Хоогенбьозем от Sportnieuws.nl, с този цирков номер емблематичният турнир от Големия шлем сам се е посрамил.

Промените бяха обявени с голям шум от US Open преди няколко месеца. Организаторите бяха намерили начин да превърнат смесените двойки, които често са "грозното пате" на турнирите от Големия шлем, в златна мина. Фактът, че за целта трябваше да се пренебрегнат всички съществуващи правила, не представляваше никакъв проблем.

Цирков елемент на US Open

Това доведе до комична ситуация. US Open официално започва едва в неделя, 24 август, но няколко дни по-рано вече бяха коронясани първите двама шампиони. Организаторите отчаяно искаха да включат всички топ играчи от сингъла. Те обаче не желаеха да играят и на двойки между мачовете си поединично, затова турнирът на смесени двойки беше изтеглен по-рано.

Но това не беше всичко, тъй като смесените двойки бяха превърнати в цирков номер. Схемата на турнира беше намалена от 32 на 16 участващи двойки, така че топ играчите да имат един мач по-малко по пътя към трофея. За да се облекчат още повече тези "горки" състезатели, беше решено и мачовете да бъдат съкратени. До финала отборите се нуждаеха от само четири, а не шест гейма, за да спечелят сет. Човек почти се чуди защо просто не са сложили играчите в инвалидни колички и не са наели хора да ги бутат по корта.

Изключение за Синер

Въпреки че имаше доста критики към плановете и в самия тенис свят, мечтата на организаторите изглеждаше напът да се сбъдне, когато в края на юли стана ясно кои двойки са се записали. Общо 25 тандема проявиха интерес за участие. Десетте най-добри тенисисти при мъжете искаха да играят, както и девет от дванадесетте най-добри тенисистки. Не е изненадващо, тъй като за победителите беше предвиден награден фонд от един милион долара.

Когато турнирът започна във вторник обаче, само единадесет двойки от първоначалния списък с участници бяха останали непокътнати. Обикновено правилото е, че ако единият от двамата играчи се оттегли, другият също не може да участва и трябва да бъдат повикани двама заместници. Този път обаче организаторите си затвориха очите, когато внезапно Ема Наваро, партньорката на Яник Синер, реши да се оттегли. На италианеца беше назначена Катерина Синякова за нов съотборник, което беше странно, защото организаторите бяха направили всичко възможно да я държат извън турнира.

Специалистът на двойки е прецакан

Чехкинята е най-добрата състезателка на двойки за последното десетилетие и го доказа миналия месец на "Уимбълдън", като спечели смесените двойки с нидерландеца Кев Вербеек. Първоначално Синякова се беше записала заедно с Марсело Аревало. В този момент те бяха номер 1 на двойки при мъжете и жените, но заради всички промени отпаднаха от схемата. В крайна сметка с новите правила организаторите направиха всичко възможно, за да прогонят тези досадни специалисти на двойки.

Докато Синер внезапно не остана без партньорка. Тогава Синякова се оказа достатъчно интересна, за да бъде допусната до участие. Фактът, че двамата изобщо не се бяха записали заедно, изведнъж не беше проблем. По ирония на съдбата, в крайна сметка двамата не можаха да играят, защото италианецът се разболя. Логичният избор би бил Синякова да продължи с друг партньор, но внезапно правилата се оказаха важни. "Неприятното“ съвпадение, разбира се, беше, че заместниците на Синер и Синякова бяха двама американци.

Удар в лицето

Фактът, че в този демонстрационен турнир всъщност можеше да се спечели титла от Големия шлем, е просто смехотворен. Едно нещо обаче беше сигурно от самото начало: организаторите така или иначе щяха да го обявят за най-големия успех досега, защото всички големи имена донесоха огромна публичност. Особено участието на Карлос Алкарас с неговата (тенис) партньорка Ема Радукану, което между другото продължи общо едва 51 минути, беше златно за социалните мрежи.

Развръзката обаче се оказа проблематична за организаторите. Вторият ден, с полуфиналите и финала, трябваше да бъде грандиозен завършек с мачове между Карлос Алкарас, Новак Джокович, Яник Синер и Коко Гоф. Първите двама обаче загубиха веднага, а останалите трима изобщо не участваха. Фактът, че Даниел Колинс, Крисчън Харисън, Андреа Вавасори и Сара Ерани бяха на корта във втория полуфинал, беше истински удар в лицето на организаторите.

Италиански клоуни на ужасите развалят партито

В крайна сметка Вавасори и Ерани успешно защитиха титлата си, което направи нещата още по-болезнени. Двамата специалисти бяха най-яростните критици от самото начало и това имаше ефект, защото те получиха "уайлд кард“ като единствения истински отбор на двойки. В офисите в Ню Йорк се надяваха, че ще бъдат разгромени, за да няма причина догодина да канят подобни играчи на двойки, но се случи точно обратното. Това донесе на двамата италианци, без да победят нито един сериозен отбор на двойки, цели един милион долара. Пет пъти повече от сумата, която спечелиха миналата година.

Въпреки всички хвалебствени истории, в действителност US Open беше посрамен от двама ядосани италиански "клоуни на ужасите". Без съмнение организаторите вече кроят планове как да предотвратят подобен сценарий догодина. Кой знае, може би Ерани и Вавасори ще трябва да играят с дървени ракети или на техните противници ще бъде позволено топката да тупне два пъти. В крайна сметка след тази година нищо вече не може да бъде изключено.