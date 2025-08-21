Байерн Мюнхен ще разчита само на наеми до края на трансферния прозорец

Байерн Мюнхен ще се въздържи от скъпи трансфери и ще се фокусира единствено върху привличането на играчи под наем до края на настоящия трансферен прозорец. Решението е взето от Надзорния съвет на баварския гранд и бе разкрито от авторитетното издание „Зюддойче Цайтунг“ и предизвика смут сред спортното ръководство на клуба.

Макс Еберл, Кристоф Фройнд и новият треньор Венсан Компани са били неприятно изненадани от новата политика. Еберл, който се надяваше да реинвестира приходите от евентуалната продажба на Кингсли Коман в Саудитска Арабия, сега е изправен пред предизвикателството да търси краткосрочни решения без сериозни финансови ресурси. За него залогът е висок – спортният успех през този сезон може да се окаже решаващ за бъдещето му в клуба.

В същото време стратегическият отдел на Байерн, оглавяван от легендите Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, е категоричен: няма смисъл да се харчат десетки милиони евро за футболисти, които не са били първи избор, особено след като преговорите за Ник Волтемаде се провалиха. Вместо това, ръководството настоява да се даде шанс на младите таланти от академията, а новите попълнения да идват под наем – с възможност за откупуване само ако докажат качествата си на терена. Тази стратегия е част от по-широк план – Байерн планира мащабна селекция през лятото на 2026 година и предпочита да запази финансовите си ресурси за тогава, вместо да прави прибързани и скъпи сделки в момента.

В резултат на новата политика, Макс Еберл продължава интензивните преговори с Челси за привличането на Кристофър Нкунку под наем. Френският нападател е желан и от РБ Лайпциг, като и двата клуба се надяват да го вземат временно в състава си.