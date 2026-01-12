Новини
Кораби на турските военноморски сили акостират в Бургас

12 Януари, 2026 14:19 477 8

Противоминните операции в региона имат ключово значение за морската сигурност

Снимка: БГНЕС
Два кораба на Турските военноморски сили – TCG Lt. (jg) Arif Ekmekçi и TCG Ayvalık акостираха на Пристанище Бургас. Посещението се осъществява в рамките на 8-ата активация на мисията MCM Black Sea.

Съкращението MCM (Mine Countermeasures) обозначава противоминни действия, което означава, че корабите са част от противоминна военноморска група, чиято задача е откриване, наблюдение и неутрализиране на морски мини в Черно море.

Противоминните операции в региона имат ключово значение за морската сигурност, тъй като мините представляват сериозна и дълготрайна заплаха за търговското корабоплаване, риболова и пристанищната инфраструктура. През последните години рискът от дрейфиращи или неоткрити морски мини в Черно море се увеличи, което налага засилено международно сътрудничество между крайбрежните държави.

Подобни мисии целят да осигурят безопасен достъп до основни морски маршрути и пристанища по западното крайбрежие на Черно море, включително в българската акватория. За страни като България и Турция противоминното взаимодействие се разглежда и като елемент от по-широките усилия за поддържане на стабилност и сигурност в региона.


България
Напиши коментар:


  • 1 Ботев

    9 4 Отговор
    Без бой предаваме България.

    Коментиран от #3

    14:21 12.01.2026

  • 2 хехе

    6 1 Отговор
    само да не се разсеят и да забравят да си тръгнат.

    14:24 12.01.2026

  • 3 Хахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ботев":

    Без бой щяхме да я дадем при комунизма! Стягаха се да правят България 16 република на СССР! Така, че България сега можеше и да не съществува.

    Коментиран от #5, #6

    14:26 12.01.2026

  • 4 Не забравяйте

    3 1 Отговор
    предсказанието на Слава Севрюкова.

    14:27 12.01.2026

  • 5 Ботев

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Всички републики на СССР са държави сега .

    14:28 12.01.2026

  • 6 Махахаах

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    А сега коя република на ЕСсср-то е бивша България и съществува ли изобщо такава държава (република)?

    14:28 12.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Царя е гол

    2 0 Отговор
    България няма нито ресурса, нито средствата за подобна операция. Освен надувните лодки, друго не видяхме от новия военен съюз.

    14:29 12.01.2026

