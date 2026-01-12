Кораби на турските военноморски сили акостират в Бургас

Два кораба на Турските военноморски сили – TCG Lt. (jg) Arif Ekmekçi и TCG Ayvalık акостираха на Пристанище Бургас. Посещението се осъществява в рамките на 8-ата активация на мисията MCM Black Sea.
Съкращението MCM (Mine Countermeasures) обозначава противоминни действия, което означава, че корабите са част от противоминна военноморска група, чиято задача е откриване, наблюдение и неутрализиране на морски мини в Черно море.
Противоминните операции в региона имат ключово значение за морската сигурност, тъй като мините представляват сериозна и дълготрайна заплаха за търговското корабоплаване, риболова и пристанищната инфраструктура. През последните години рискът от дрейфиращи или неоткрити морски мини в Черно море се увеличи, което налага засилено международно сътрудничество между крайбрежните държави.
Подобни мисии целят да осигурят безопасен достъп до основни морски маршрути и пристанища по западното крайбрежие на Черно море, включително в българската акватория. За страни като България и Турция противоминното взаимодействие се разглежда и като елемент от по-широките усилия за поддържане на стабилност и сигурност в региона.
