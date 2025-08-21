Левски срещу АЗ Алкмар - европейско предизвикателство пред препълнен стадион

Левски е на прага на ново голямо европейско предизвикателство. „Сините“ приемат АЗ Алкмаар в първи плейофен мач за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е тази вечер от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, като главен съдия ще бъде унгарецът Тамаш Богнар. Реваншът в Нидерландия е насрочен за 28 август, а победителят в двойката ще продължи към груповата фаза на турнира. Мачът може да гледате в ефира на телевизия Диема спорт и Дарик радио.

Столичани вече преодоляха три европейски съперника – елиминираха Апоел Беер Шева в Лига Европа, отстъпиха на Брага в същия турнир, а след това се справиха със Сабах в Лигата на конференциите с общ резултат 3:0. АЗ Алкмаар също мина без особени трудности през квалификациите, като надви Илвес Тампере и Вадуц, последният с категорично 4:0.

В efbet Лига Левски стартира силно сезона с четири победи и едно равенство – 0:0 като гост на Ботев Враца през уикенда. „Сините“ делят първото място в класирането с Лудогорец. АЗ Алкмаар започна Ередивизи с убедителна победа над Грьонинген (4:1), но в последния кръг допусна равенство 2:2 срещу новака Волендам, показвайки колебания в защита.

Треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да може да разчита на двама ключови футболисти – нападателя Мустафа Сангаре и полузащитника Георги Костадинов, които не успяха да се възстановят от контузии. В лагера на АЗ отсъстват наказаният Ро-Зангело Даал и контузеният офанзивен халф Свен Мийнанс.

Очаква се Националният стадион „Васил Левски“ да бъде почти изцяло изпълнен. Само в първия ден от свободната продажба бяха реализирани над 28 000 билета, което обещава гръмка подкрепа за „сините“ в едно от най-важните им изпитания през сезона.