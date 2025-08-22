Отличен Байерн Мюнхен даде ясен знак на конкурентите в началото на сезона

Байерн Мюнхен даде гръмко начало на новия сезон в Бундеслигата, като буквално помете гостуващия РБ Лайпциг с впечатляващото 6:0.

Още в първия кръг на шампионата, футболистите на Венсан Компани показаха, че амбициите им за поредна титла са повече от сериозни. Срещата на "Алианц Арена" се превърна в истински кошмар за Лайпциг, които не успяха да окажат никаква съпротива срещу вдъхновения домакин. Байерн демонстрира класа и безпощадна ефективност, като реализира по три попадения във всяко полувреме.

Майкъл Олисе откри резултата в 27-ата минута, а само пет минути по-късно Луис Диас се разписа за първи път с екипа на Байерн в Бундеслигата. Олисе отново бе точен в 42-ата минута, с което фиксира класическото 3:0 до почивката. Серж Гнабри се отличи с две ключови асистенции, допринасяйки за доминацията на баварците.

След паузата, домакините не намалиха темпото. Хари Кейн се разписа два пъти в рамките на десет минути (64' и 74'), и отново бе точен в 78-ата минута след подаване на Мин-Джей Ким, оформяйки крайното 6:0. Луис Диас също се отчете с две асистенции, затвърждавайки отличното си представяне.