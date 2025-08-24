Новини
Мартин Минчев не пропуска мачове на Краковия

24 Август, 2025 22:01 471 0

  • краковия-
  • мартин минчев-
  • пяст главице-
  • екстракласа-
  • футбол

Нападателят започна срещата като титуляр и остана на терена до 82-рата минута

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Краковия с българския национал Мартин Минчев в състава си завърши наравно при гостуването си на Пяст Главице - 0:0, в мач от шестия кръг на полската Екстракласа.

Нападателят започна срещата като титуляр и остана на терена до 82-рата минута, когато беше сменен от хърватския защитник Бошко Сутало. Така нашенецът продължава да е част от всеки един двубой на тима през сезона, като това беше шестото му участие.

С точката Краковия се изкачи на трето място във временното класиране, като събра 11 пункта. Тимът изостава в подреждането само от Висла Плоцк и Гурник Забже, но трябва да се отбележи, че евроучастниците имат по-малко мачове заради отложени срещи.


