Бразилия се измъчи, но стигна до обрат срещу Франция на Световното

Олимпийският и световен вицешампион Бразилия постигна много драматична втора победа на Мондиал 2025 за жени в Тайланд. Воденият от Зе Роберто тим трябваше да направи измъчен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (21:25, 20:25, 25:15, 25:17, 15:13) във втория си мач от Група С на турнира, игран този следобед в Чианг Май.

По този начин "Селесао" е начело във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 5 точки, като продължава напред в следващата фаза на турнира. Франция е на 2-о място с 4 точки след 1 победа и 1 загуба, с колкото е и 3-ия Гърция, но с 3 точки. Така двата тима ще излязат един срещу друг в директен сблъсък за място на 1/8-финалите.

Срещата е във вторник (26 август) от 12,00 часа българско време. След това от 15,30 часа Бразилия ще играе срещу Пуерто Рико, който вече на практика отпадна от първенството.

Най-полезни за Бразилия станаха Габи Гимараеш (5 блока!) и Жулия Бергман (2 блока и 1 ас) с 18 и 17 точки за победата. Росамария Монтибелер и Жулия Кудиес пък добавиха по 14 точки за успеха.

За тима на Франция капитанката Елена Казот (1 блок) и Иман Ндиайе (1 блок и 3 аса) реализираха съответно 20 и 18 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победата.