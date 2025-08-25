Историческо представяне: Пет български медала на Световното първенство в Рио де Жанейро

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на лента, а Ева Брезалиева се нареди седма на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия). Така България завършва този шампионат с общо пет отличие - четири сребърни и един бронзов.

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова изигра отлично композицията си и беше оценена с 29.800 точки (трудност 13.000; артистичност 8.450; изпълнение 8.350). Така тя завоюва пети медал от първенството.

Втората българка Ева Брезалиева също се представи на ниво и се нареди седма с 28.050 точки (12.000; 7.850; 8.200).

Титлата си на лента защити олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 30.250 точки, а трета е европейската шампионка от Талин 2025 Тайсия Онофриичук (Украйна) с 29.100.

По-рано Стилияна Николова взе бронзов медал на финала на бухалки с оценка от 28.800 точки, от които 13.000 за трудност, 8.200 за артистичност, 7.650 за изпълнение и 0.05 наказание.

Златото отново е за Даря Варфоломеев, която получи доста високата оценка от 31.700 точки. Втора е румънката Амалия Лика с 29.000, следвана от Стилияна Николова.

Абсолютната европейска шампионка от 2024 година Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч и зае пета позиция на топка в първите два финала днес.

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си на обръч и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 и от Мондиала в Рио 2025 София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев допусна грешки и остана пета с 28.950.

На топка Стилияна Николова остана на пета позиция с 28.500 точки (трудност 12.100; артистичност 8.450; изпълнение 7.950).

Златото на този уред взе Даря Варфоломеев с 29.850 точки, както и на Мондиала във Валенсия 2023, а след нея се наредиха Рин Кийс (САЩ) с 29.050 и София Рафаели (Италия) с 28.750 точки.

Ансамбълът на България за жени се класира на пето място на финала с пет ленти. София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова допуснаха грешка (уред извън терена) и получиха оценка от 24.750 точки (трудност 12.000; артистичност 7.650; изпълнение 5.400). Това е първи шампионат на планетата за този състав, в който са три дебютантки - Коломиец, Атанасова и Обретенова.

Златото на пет ленти спечели олимпийският шампион Китай с 27.550 точки, на второ място е шампионът в многобоя Япония с 26.650, а трета позиция зае европейският първенец Испания с 25.950 точки.

България завършва надпреварата с пет отличия - четири сребърни и един бронзов. Стилияна Николова е втора в многобоя, втора на обръч и на лента, трета на бухалки, а България има сребро в отборната надпревара.