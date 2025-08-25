Скандал на US Open! Медведев скочи на съдия: Мъж ли си, защо трепериш? (ВИДЕО)

Даниил Медведев отново поднесе зрелище на US Open, но мачът му с Бенжамен Бонзи се превърна и в драматичен скандален момент. Французинът бе много близо до трисетова победа, след като стигна мачбол на свой сервис при 6:3, 7:5, 5:4, но ситуацията на корта излезе извън рамките на обичайното.
Между първия и втория сервис на Бонзи се появи фотограф, който започна да снима играчите. Бързо той бе изведен от охраната, но съдията Грег Алънсуърт отсъди първи сервис за французина, което ядоса Медведев. Руснакът се приближи до съдийския стол и отправи остри реплики: „Мъж ли си? Защо трепериш? Какво има?“. След това се обърна към камерата: „Хора, той иска да си ходи. Не иска да е тук. Плащат му на мач, не на час.“
Публиката на „Луис Армстронг“ бурно подкрепи Медведев, а последваха няколкоминутни освирквания, докато играта се възобнови.
Двубоят се проточи до пети сет, но въпреки драмата Бонзи успя да обърне ситуацията и да триумфира със 6:3, 7:5, 6-7(5), 0-6, 6-4.
INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025
A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.
The umpire gave Bonzi a 1st serve.
Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre
