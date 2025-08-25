Новини
Спорт »
Тенис »
Скандал на US Open! Медведев скочи на съдия: Мъж ли си, защо трепериш? (ВИДЕО)

Скандал на US Open! Медведев скочи на съдия: Мъж ли си, защо трепериш? (ВИДЕО)

25 Август, 2025 11:59 619 6

  • даниил медведев-
  • бенжамен бонзи-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • us open

Между първия и втория сервис на Бонзи се появи фотограф, който започна да снима играчите

Скандал на US Open! Медведев скочи на съдия: Мъж ли си, защо трепериш? (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев отново поднесе зрелище на US Open, но мачът му с Бенжамен Бонзи се превърна и в драматичен скандален момент. Французинът бе много близо до трисетова победа, след като стигна мачбол на свой сервис при 6:3, 7:5, 5:4, но ситуацията на корта излезе извън рамките на обичайното.

Между първия и втория сервис на Бонзи се появи фотограф, който започна да снима играчите. Бързо той бе изведен от охраната, но съдията Грег Алънсуърт отсъди първи сервис за французина, което ядоса Медведев. Руснакът се приближи до съдийския стол и отправи остри реплики: „Мъж ли си? Защо трепериш? Какво има?“. След това се обърна към камерата: „Хора, той иска да си ходи. Не иска да е тук. Плащат му на мач, не на час.“

Публиката на „Луис Армстронг“ бурно подкрепи Медведев, а последваха няколкоминутни освирквания, докато играта се възобнови.

Двубоят се проточи до пети сет, но въпреки драмата Бонзи успя да обърне ситуацията и да триумфира със 6:3, 7:5, 6-7(5), 0-6, 6-4.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Типично

    1 12 Отговор
    По руски ,все са ощитени все ще ги нападат

    Коментиран от #4

    12:03 25.08.2025

  • 2 Ха, ха…

    7 0 Отговор
    “съдията” е напълнил гащите…

    12:04 25.08.2025

  • 3 гост

    0 8 Отговор
    няма националност за рафиниран простак…в аристократичен спорт е още по…жалка гледка

    Коментиран от #5

    12:06 25.08.2025

  • 4 Не, по-скоро по американски

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Типично":

    Каквото и съдийско решение да измислят, винаги са прави.

    12:07 25.08.2025

  • 5 Сигурно е така,

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    затова публиката го аплодира.

    12:08 25.08.2025

  • 6 Иван

    0 6 Отговор
    Защото руснаците трябва да си стоят в рая защо ги пускате в тези капиталистически среди много е хубаво в Русия затова ще се изпотрепят да живеят навън

    12:12 25.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ