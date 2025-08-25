Новак Джокович притесни феновете си след победата си на US Open

Новак Джокович започна с победа тазгодишното си участие на Откритото първенство на САЩ. Поставеният под номер 7 сърбин се наложи над американеца Лърнър Тиен с 6:1, 7:6(3), 6:2 и направи първа стъпка към рекордната си 25-а титла от Големия шлем.

38-годишният белградчанин се справи с някои физически проблеми във втория сет и записа 80-ата си победа на централния корт „Артър Аш“ в първия си мач след полуфинала на „Уимбълдън“ през юли.

Джокович стана първият тенисист в Откритата ера след 1968 г., който записва 75 поредни победи в първи кръг на турнир от Шлема, 55 от които в три сета.

„Беше странен двубой. Първият сет мина за 20 минути, вторият – за час и 20. В началото се чувствах отлично, после се появи нещо физически странно. Важното е, че успях да запазя спокойствие и да спечеля тайбрека. След това отново започнах да се чувствам добре. Хубавото е, че сега ще имам два дни почивка до следващия мач“, коментира Джокович.