Тейлър Фриц и Бен Шелтън стартираха с гръм и трясък на US Open

25 Август, 2025 16:46 385 0

Новак Джокович също започна с лесна победа

Тейлър Фриц и Бен Шелтън стартираха с гръм и трясък на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Силно начало за американските тенис надежди на Откритото първенство по тенис на САЩ! Тейлър Фриц и Бен Шелтън демонстрираха класа и самочувствие, като безапелационно преодоляха първите си съперници в основната схема на US Open.

Фриц, който миналата година достигна до финала в Ню Йорк, не остави никакви съмнения в превъзходството си. Поставеният под номер 4 в турнира американец се изправи срещу сънародника си Емилио Нава, получил "уайлд кард", и го надигра категорично с 7:5, 6:2, 6:3.

Още в първия гейм Фриц трябваше да спасява два брейкбола, но след това пое контрола над корта и не погледна назад. С впечатляващите 11 аса и умело използване на 44-те непредизвикани грешки на Нава, Фриц реализира четири пробива от десет възможности и приключи двубоя за точно два часа.

Във втория кръг Фриц ще се изправи срещу победителя от двубоя между Себастиан Баес (Аржентина) и Лойд Харис (Южна Африка), като феновете очакват ново силно представяне от американската звезда.

Не по-малко убедителен бе и Бен Шелтън, който също не даде шанс на своя опонент. Шелтън, шести в схемата и полуфиналист от миналата година, се наложи с 6:3, 6:4, 6:2 над перуанския квалификант Игнасио Бусе. Младият американец впечатли с 35 уинъра срещу едва 16 за Бусе, което наклони везните категорично в негова полза.

В следващия кръг Шелтън ще срещне един от испанците – Пабло Кареньо-Буста или Пабло Ямас Руис.

Сред другите тенисисти, които вече си осигуриха място във втория кръг на US Open 2024, са седмият поставен Новак Джокович, който победи Лърнър Тиен (САЩ) с 6:1, 7:6, 6:2, чехът Якуб Меншик (№16), надделял над Николас Хари (Чили) със 7:6(5), 6:3, 6:4, както и испанецът Алехандро Давидович Фокина (№18), който разгроми Александър Шевченко (Казахстан) с 6:1, 6:1, 6:2.


