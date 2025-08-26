Новини
45-годишната Винъс Уилямс взе сет, но 13-тата в света се оказа твърде силна

26 Август, 2025 07:29

Каролина Мухова стигна до победа с 6:3, 2:6, 6:1 за точно два часа игра на „Артър Аш Стейдиъм"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Винъс Уилямс направи вдъхновяващо завръщане на US Open след едногодишно отсъствие, като дори успя да спечели сет срещу поставената под номер 11 Каролина Мухова.

В крайна сметка обаче Мухова се оказа твърде силна за седемкратната шампионка от "Големия шлем" и стигна до победа с 6:3, 2:6, 6:1 за точно два часа игра на „Артър Аш Стейдиъм".

Това е четвърто поредно отпадане за 45-годишната Винъс в първия кръг в Ню Йорк, където тя е двукратна шампионка на сингъл.

Уилямс започна колебливо и допусна ранен пробив, но бързо го върна. При 3:2 в своя полза американката имаше шанс отново да вземе подаването на Мухова, но не го използва. 13-тата в световната ранглиста чехкиня заигра много по-агресивно във втората половина на сета и го спечели с 6:3.

Във втората част ролите се размениха и Винъс Уилямс беше тази, която доминираше на корта. Ветеранката реализира пробив още на старта на сета, след което сервираше много добре и не позволи на Мухова да я затрудни.

Чехкинята отговори подобаващо в решителния трети сет, когато набързо поведе с 5:1 и сломи съпротивата на именитата си съперничка. Във втория кръг Мухова ще играе срещу победителката от мача между Сорана Кърстя и Солана Сиера.

Изненадата на вечерта поднесе унгарката Анна Бондар, която отстрани Елина Свитолина с 6:2, 6:4. Дарина Ястремска също отпадна, победена от Анастасия Павлюченкова.

Място във втория кръг намериха още Кристина Букша, Камила Рахимова, Дария Касаткина, Мария Сакари, Елса Жакемо, Магдалена Фрех, Зейнеб Сьонмез, Пейтън Стърнс и Мира Андреева.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Време е Грозилището да си заминава ЗАВИНАГИ...

    07:40 26.08.2025

  • 2 колориметър

    0 0 Отговор
    Ох,този кръг беше само женски,а на мен много ми се доспа и пропуснах повечето да ги гледам!

    08:30 26.08.2025

  • 3 щурецъ

    0 0 Отговор
    Време й е на Винъс Уилямс да си ходи от тениса. Мъхъ!

    08:34 26.08.2025

  • 4 Двуок ЦИКЛОП

    0 0 Отговор
    ЧЕРНА сила ? ! Така ли баща им ги караше да говорят преди ?

    09:03 26.08.2025

