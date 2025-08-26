Рафаел Леао все още не тренира с основната група на Милан

Милан е изправен пред ново предизвикателство, след като една от най-ярките му звезди – Рафаел Леао – продължава да се възстановява от травма и тренира по индивидуална програма.

Португалският нападател, който се контузи на 17 август по време на сблъсъка за Купата на Италия срещу Бари, все още не е напълно готов да се завърне на терена. Въпреки че Леао успя да се разпише в този мач, радостта му бе краткотрайна – той бе заменен преждевременно заради разтежение на десния прасец. Оттогава насам, медицинският щаб на "росонерите" следи отблизо състоянието му, но възстановяването му върви по-плавно от очакваното.

Днешната тренировка на Милан отново премина без участието на Леао в основната група. Той изпълняваше специално изготвени упражнения, което е ясен сигнал, че шансовете му да се появи в игра срещу Лече в петък вечер са минимални.