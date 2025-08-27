Алегри иска да привлече Рабио в Милан

Масимилиано Алегри иска да привлече бившия си колега от Ювентус Адриен Рабио в Милан. Наставникът търси нов полузащитник с характеристиките на французина: някой, който може да носи топката, да напредва и да се включва в атака, за да промени темпото в средата на терена. Именно заради това е готов да отправи оферта за него.

Наполи също е отправил запитване за бившия халф на „бианконерите“, а сега и Милан също е в надпреварата и обмисля да направи ход за французина преди края на трансферния прозорец.

Рабио не влиза в плановете на Роберто Де Дзерби в Марсилия, след сбиване със съотборника си Джонатан Роу. Нападателят вече бе продаден на Болоня, а сега и французинът може да поеме обратно към Серия "А".

Ако Рабио пристигне в Милан, съществува възможност да бъде пожертван Юнус Муса, който да освободи място за французинъ. Но „росонерите“ ще запазят интереса си към Рабио, дори ако трансфер на Муса далеч от „Сан Сиро“ не се осъществи.