Ига Швьонтек с летящ старт на US Open – безапелационна победа и сигурно класиране за втори кръг

26 Август, 2025 22:00 368 0

"Потърпевшата" бе Емилиана Аранго от Колумбия

Снимка: БГНЕС/EПA
Ига Швьонтек демонстрира своята класа още в първия си мач на Откритото първенство на САЩ. Полската тенисистка, която триумфира на кортовете във Флашинг Медоус през 2022 година, не остави никакви шансове на съперничката си Емилиана Аранго от Колумбия, като я надигра категорично с 6:1, 6:2 само за 61 минути игра.

Втората в световната ранглиста Швьонтек показа завидна концентрация и контролираше събитията на корта от първата до последната точка.

Въпреки старанието и борбения дух на Аранго, колумбийката не успя да намери отговор на мощните удари и прецизната игра на фаворитката за титлата.

В следващия кръг Швьонтек ще се изправи срещу нидерландката Сюзан Ламенс, която заема 66-о място в световната ранглиста. Ламенс си осигури място във втория кръг след успех с 6:4, 6:2 над американката Валъри Глозман, която участваше с "уайлд кард".

Междувременно, в един от най-очакваните двубои от първия кръг, украинката Марта Костюк, поставена под номер 27, се наложи с 6:4, 6:4 над британката Кейти Боултър. Костюк впечатли с девет аса и 19 уинъра, докато Боултър не успя да реализира нито един ас и завърши с 10 печеливши удара. Във втория кръг Костюк ще премери сили със Зейнеп Сонмез от Турция.


