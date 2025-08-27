Приемливи цени на билетите за гостуването на ЦСКА срещу Славия

Любителите на футбола, които желаят да подкрепят ЦСКА в предстоящия сблъсък със Славия, ще трябва да се подготвят за билет на стойност 20 лева. Това съобщиха официално от ръководството на "червените", като уточниха, че цената важи за всички фенове, които ще присъстват на стадион "Александър Шаламанов".

Срещата, която е част от седмия кръг на Първа лига, ще се проведе на 30 август (събота) с начален час 21:15. Подопечните на Душан Керкез ще се изправят срещу "белите" в един от най-очакваните мачове на кръга, а атмосферата обещава да бъде наелектризираща.

Организаторите напомнят на всички привърженици да се снабдят с билети навреме, тъй като интересът към двубоя е изключително голям. Очаква се трибуните да бъдат изпълнени с ентусиазирани фенове, които ще подкрепят любимците си в битката за ценни точки.

Пропуските ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя, като тези за феновете на "чермените" ще се продават физически след 19:00 ч. на касата пред сектор В на стадиона, както и на касата при автогара "Овча Купел“ (до магазин 345).

Пропуски за "армейския“ сектор няма да се продават онлайн.



Достъпът до трибуните за фенове на ЦСКА ще е възможен след 19:45 ч.