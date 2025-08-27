Новини
Спорт »
Бг футбол »
Приемливи цени на билетите за гостуването на ЦСКА срещу Славия

Приемливи цени на билетите за гостуването на ЦСКА срещу Славия

27 Август, 2025 15:54 375 3

  • цска -
  • славия-
  • първа лига-
  • цена-
  • билети-
  • касата-
  • овча купел

Продажбата ще стартира в 19 часа, в деня на мачй

Приемливи цени на билетите за гостуването на ЦСКА срещу Славия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Любителите на футбола, които желаят да подкрепят ЦСКА в предстоящия сблъсък със Славия, ще трябва да се подготвят за билет на стойност 20 лева. Това съобщиха официално от ръководството на "червените", като уточниха, че цената важи за всички фенове, които ще присъстват на стадион "Александър Шаламанов".

Срещата, която е част от седмия кръг на Първа лига, ще се проведе на 30 август (събота) с начален час 21:15. Подопечните на Душан Керкез ще се изправят срещу "белите" в един от най-очакваните мачове на кръга, а атмосферата обещава да бъде наелектризираща.

Организаторите напомнят на всички привърженици да се снабдят с билети навреме, тъй като интересът към двубоя е изключително голям. Очаква се трибуните да бъдат изпълнени с ентусиазирани фенове, които ще подкрепят любимците си в битката за ценни точки.

Пропуските ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя, като тези за феновете на "чермените" ще се продават физически след 19:00 ч. на касата пред сектор В на стадиона, както и на касата при автогара "Овча Купел“ (до магазин 345).

Пропуски за "армейския“ сектор няма да се продават онлайн.

Достъпът до трибуните за фенове на ЦСКА ще е възможен след 19:45 ч.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ветровееее гонят ме ..

    5 0 Отговор
    .И Славия ако ги утупа направо да ги закриват да не се мъчат повече

    16:09 27.08.2025

  • 2 Софиянец

    1 1 Отговор
    Откъде па толкова интерес. Славистите са един рейс хора. Припоците не припознаха ли числото ...

    16:16 27.08.2025

  • 3 Кой плаща да гледа

    2 0 Отговор
    Тези ментета събрани от кол и въже ?!

    16:16 27.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ