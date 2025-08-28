Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов: Адски недостойно е! Хващам се за главата от всички тези неща

Венци Стефанов: Адски недостойно е! Хващам се за главата от всички тези неща

28 Август, 2025 07:30 1 314 1

  • венци стефанов-
  • футбол-
  • славия-
  • мартин георгиев-
  • кристиян стоянов

От ЦСКА са написали позиция срещу Давидов? Олеле боже!

Венци Стефанов: Адски недостойно е! Хващам се за главата от всички тези неща - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изказа възмущение пред колегите от Sportal.bg относно слуховете, че Мартин Георгиев е попаднал в полезрението на френски клубове. Бизнесменът коментира и декларацията на ЦСКА срещу рефера Георги Давидов, който получи наряд за дербито между двата отбора.

"От ЦСКА са написали позиция срещу Давидов? Олеле боже! Какво да ви кажа - и аз нямам кой знае колко добро мнение за този съдия. Надявам се да свири точно, да бъде обективен и друго важно - онези от буса с ВАР-а да не провалят мача. Това е дерби среща.

Интерес от Франция към Мартин Георгиев? Вижте, аз държа много на Мартин, той е славист, наша рожба. Писна ми обаче от разни мениджърски истории. През тази година се сблъсках с какви ли не неща по тази линия. Някакви испански мениджъри, мътят му главата, баща му ми звъни да пита и той за Франция. В офиса на Славия оферта за Мартин Георгиев няма. Нормалното е, когато има оферта да викнем футболиста и да говорим. Аз не знам нищо, а излизат какви ли не измишльотини. През годините сме направили стотици трансфери, не съм спрял никой, никога.

За Кристиян Стоянов също излязоха пет различни информации - този клуб, онзи клуб. В Славия не е пристигало нищо. Различни мениджъри си гонят интересите, пускат разни слухове, мътят главите на момчетата, а това им влияе, естествено. Адски недостойно е! Хващам се за главата от всички тези неща. Веднага давам контрапример - Чунг.

Обадиха се виетнамците, дойдоха, споразумяхме се за сума, стиснахме си ръцете. Буквално десет минути по-късно парите бяха по сметката. Десет минути. Азиатска точност. Такова нещо не бях виждал. Не само не бях виждал, не бях и чувал. Разбрахме се и след десет минути преведоха парите. А слухове, спекулации - непочтена работа", каза босът на "белите".


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василеску

    7 2 Отговор
    И тази година ще я избутаме. С парите от Вуцов, Фабиен, Чунг и още няколко дребни. Освен това се опитваме да играем малко футбол. Без "големи " звезди като ЦСКА и вече съвсем фалшивия Лудогорец. Само Славия и малко Локото.

    07:59 28.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ