ФИФА постави ултиматум на Индия: Международна изолация грози страната заради хаос в първенството

27 Август, 2025 18:45 499 0

Азиатската конфедерация настоя за спешни мерки

ФИФА постави ултиматум на Индия: Международна изолация грози страната заради хаос в първенството - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната футболна федерация (ФИФА) отправи категорично предупреждение към Индийската футболна федерация, че страната може да бъде изхвърлена от всички международни надпревари, ако не бъдат решени сериозните проблеми около старта на новия сезон в Суперлигата.

Причината за напрежението е продължаващият конфликт между Азиатската футболна конфедерация и ключов частен спонсор, който доведе до забавяне на началото на шампионата 2025/26. Финансовите разногласия и липсата на ясни регулации предизвикаха тревога на най-високо ниво.

В официално писмо, адресирано до президента на федерацията Калян Чобей, ФИФА изрази „дълбоко безпокойство“ от създалата се ситуация. Азиатската конфедерация също настоя за спешни мерки, подчертавайки, че нарушаването на спортния календар е недопустимо и може да доведе до сериозни последствия.

Не за първи път индийският футбол е на ръба на международна изолация. Само преди две години федерацията бе временно отстранена, след като управлението ѝ бе поето от специален административен комитет до провеждането на избори. Санкцията бе отменена едва след като Калян Чобей зае президентския пост.

Ако ФИФА изпълни заканата си, Индия ще бъде лишена от участие във всички международни турнири – както на клубно, така и на национално ниво. Това означава, че индийските отбори ще пропуснат квалификациите за Световното първенство, както и всички състезания под егидата на Азиатската футболна конфедерация.


