Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович с убедителна победа над американски талант на US Open

Новак Джокович с убедителна победа над американски талант на US Open

28 Август, 2025 15:41 443 1

  • новак джокович-
  • турнир us open-
  • закари свайда -
  • тенис-
  • ню йорк

Сърбинът елиминира Закари Свайда

Новак Джокович с убедителна победа над американски талант на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният тенис елит отново стана свидетел на класата на Новак Джокович, който безапелационно си осигури място в третия кръг на престижния турнир US Open. Сръбският ас демонстрира характер и майсторство, като преодоля американския талант Закари Свайда след четири оспорвани сета – 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1.

Двубоят на кортовете в Ню Йорк продължи малко над два часа, изпълнени с динамика и зрелищни разигравания.

В следващата фаза Джокович, който е седми поставен в основната схема, ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между британския представител Камерън Нори и аржентинеца Франсиско Комесана.

Междувременно, чешкият тенисист Иржи Лехечка също продължава напред в надпреварата, след като се наложи над Томас Мартин Ечевери от Аржентина. Лехечка показа завидна устойчивост и обърна мача в своя полза с резултат 3:6, 6:0, 6:2, 6:4, като срещата продължи 2 часа и 37 минути.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 👍👍👍👍👍👍

    1 0 Отговор
    ,Така е с талантите в живота 🤣🤣🤣

    15:51 28.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ