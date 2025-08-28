Новак Джокович с убедителна победа над американски талант на US Open

Световният тенис елит отново стана свидетел на класата на Новак Джокович, който безапелационно си осигури място в третия кръг на престижния турнир US Open. Сръбският ас демонстрира характер и майсторство, като преодоля американския талант Закари Свайда след четири оспорвани сета – 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1.

Двубоят на кортовете в Ню Йорк продължи малко над два часа, изпълнени с динамика и зрелищни разигравания.

В следващата фаза Джокович, който е седми поставен в основната схема, ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между британския представител Камерън Нори и аржентинеца Франсиско Комесана.

Междувременно, чешкият тенисист Иржи Лехечка също продължава напред в надпреварата, след като се наложи над Томас Мартин Ечевери от Аржентина. Лехечка показа завидна устойчивост и обърна мача в своя полза с резултат 3:6, 6:0, 6:2, 6:4, като срещата продължи 2 часа и 37 минути.