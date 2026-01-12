Welt: ПВО системите Arrow 3 и Patriot не могат да прехванат руския "Орешник"

Германската система за противоракетна отбрана Arrow 3 не би могла да прехване ракетата „Орешник“ или подобна ракета, съобщава вестник Welt, позовавайки се на командването на НАТО.
Според публикацията, системата теоретично е била способна да се опита да прехване ракетата, изстреляна към Западна Украйна, но техническите изчисления и известните характеристики на този модел показват друго.
„В отговор на въпроси относно евентуалното прехващане на ракетата „Орешник“, кръговете на НАТО посочват, че Arrow 3 в момента е само в така наречената начална оперативна готовност, което означава, че все още не е напълно способна“, се казва в статията.
Освен това, обяснява авторът, в момента вместо Arrow 3 се използва холандската система Patriot и способността ѝ да противодейства на оръжия като „Орешник“ е силно ограничена или несъществуваща.
Миналия петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу критични цели в Украйна в отговор на атаката срещу резиденцията на президента Владимир Путин.
Медиите съобщиха за серия от експлозии в Киев и Лвов. Според Виталий Кличко, кметът на украинската столица, градът е претърпял щети по критична инфраструктура. В някои райони имаше и прекъсвания на електрозахранването.
„Arrow 3“ е американско-израелска система за противоракетна отбрана, която Съединените щати ще закупят от Израел като част от предложението за бюджета за отбрана за 2026 г. В средата на декември Комисията на Бундесвера обяви, че „Arrow 3“ ще бъде включена в поръчката за оборудване и бойно снаряжение за германската армия.
В Киев се е развила катастрофална енергийна ситуация, каза Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Welt, базиран в Украйна.
„Вече се забелязва: на хората им е студено в апартаментите, почти няма отопление, всичко е нестабилно. Водата и електричеството отново се спират“, каза той.
По-рано Володимир Зеленски разкритикува кмета на Киев Виталий Кличко, който посъветва жителите на столицата да напуснат града поради прекъсвания на електрозахранването и отоплението, заради недостатъчна подготовка за въздушни удари.
Владимир Путин, президент
Коментиран от #75
06:55 12.01.2026
Европеец
Коментиран от #70
06:55 12.01.2026
си дзън
До коментар #8 от "оня с коня":Не ни трябват троянски коне!
Всички руснаци с купеното двойно гражданство да бъдат депортирани от България.
Те са граждани на страна обявила ни за "вражеска". Нали не искаме да станем втори Крим.
Коментиран от #10, #21, #34
07:00 12.01.2026
12 Шопо
До коментар #5 от "си дзън":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
Коментиран от #15
07:03 12.01.2026
Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:04 12.01.2026
Ами
07:04 12.01.2026
15 си дзън
До коментар #12 от "Шопо":Всички руски царе бомби вече се управляват от дедо Си, а той не иска замърсени територии.
Коментиран от #73
07:06 12.01.2026
Ами
07:10 12.01.2026
Нормално
07:18 12.01.2026
21 Перо
До коментар #9 от "си дзън":А не може ли “макетата” с двойно гражданство да бъдат депортирани?
Коментиран от #29, #38
07:19 12.01.2026
Ясно
07:21 12.01.2026
Перо
07:21 12.01.2026
27 През 1985
Това прави сега Путин - връща СССР - мрак, студ, дефицит, висока ранна смъртност, болести, изолация, алкохолизъм.
07:23 12.01.2026
29 Копейкин Костя
До коментар #21 от "Перо":Макетата са си наши. Руснаците и 20 години да прекарат в България, не могат да научат български...
Коментиран от #74
07:24 12.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
ВСЕКИ ОРЕШНИК
07:24 12.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Истор
До коментар #5 от "си дзън":Електрониката на Орешник и лампова от СССР, ракетната технология еразработка на пленени германски инженери от третия райх.
07:26 12.01.2026
34 мушмул
До коментар #9 от "си дзън":"Те са граждани на страна обявила ни за "вражеска" две години, след като в Стратегията за национална сигурност обявяваме Русия за основна заплаха, Путин ни вкара в списъка на вражеските държави! Ти какво искаш, мечката мед ли да ти носи?
Коментиран от #42
07:27 12.01.2026
38 Защо се криеш от СВО
До коментар #21 от "Перо":Трябва да се депортират руснаците като теб.
Коментиран от #56
07:30 12.01.2026
ЕЙ АТЛАНТИТЕ
Коментиран от #47
07:31 12.01.2026
От Мордор с Любов
07:31 12.01.2026
41 си дзън
До коментар #32 от "Перо":То "умното" руско население в Белгород се поти от топлина, а пък руският
интернет е тотално скопен и подслушван от рашистите и не е добре за здравето
да го ползваш
Коментиран от #45
07:31 12.01.2026
42 Копейкин Костя
До коментар #34 от "мушмул":То затова 30 години ни продаваха най-скъпия газ в цяла Европа, щото ни абичат, нали?
Коментиран от #67
07:32 12.01.2026
Андрiй Пiдоренко
07:32 12.01.2026
45 ПОЛУТЪП
До коментар #41 от "си дзън":Ти да не си мислиш, че твоя интернет не е подслушван??
07:34 12.01.2026
Олеся 🇺🇦
07:34 12.01.2026
47 си дзън
До коментар #39 от "ЕЙ АТЛАНТИТЕ":Пуснахме ги в Белгород
07:35 12.01.2026
ОРЕШНИК СЕ ОКАЗА
07:35 12.01.2026
49 Всичко по темата се пази
- нищо не може да уцели
- има малка бойна глава
- не се произвежда в много бройки
- бърз, но сляп
07:36 12.01.2026
50 Отрезвител
Само дегенерати с критично,ниско ниво на морал и интелект им вярват и симпатизират.
Коментиран от #65
07:36 12.01.2026
Мацун трети
07:38 12.01.2026
оня с коня
Коментиран от #58, #62, #69
07:40 12.01.2026
55 си дзън
До коментар #53 от "оня с коня":Руският ген ще бъде затрит преди българския.
Коментиран от #59
07:40 12.01.2026
56 Абе
До коментар #38 от "Защо се криеш от СВО":Тя Русия и само с няколко хиляди опълченци подкрепа ни освободи,та тук за своите подарени земи на Украйна барабар с хората ще се оправи сама ,защото има подкрепа и Свише :)Та нали ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)Ейго преди дни беше датата дето освобождават руснаците София,кой се е крил тогава:)))
07:42 12.01.2026
Мишел
07:43 12.01.2026
58 си дзън
До коментар #54 от "оня с коня":Орещникът бил преименуван Кедър, ама нейсе. Освен това му били много малки
орехчетата и падали на сляпо. Би имал ефект само с ядрени глави, ама дедо Си бди!
Коментиран от #60
07:44 12.01.2026
59 Ами
До коментар #55 от "си дзън":Проблемът е,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия,точно обт ратното на пишман пророци като теб и Слава Богу,защото както казва нашата баш пророчица ",тази връзка между народите ни е дадена Свише и нищо не може да я разруши ":)
07:45 12.01.2026
60 Абе
До коментар #58 от "си дзън":Той Си си каза за какво бди,"няма как да позволим Русия да загуби":))))
07:46 12.01.2026
62 оня с х.я
До коментар #54 от "оня с коня":Ломски пак се опитваш да мислиш ,което изобщо не ви е силна родова черта ,наблягай на еденьето и ..раньето ,ето там ти е силата .А оня моя е просто класи над вас !
07:53 12.01.2026
63 Накратко за една подобна лъжа
Лъжата за "новия" кораб: СССР обявява, че е създал нов многоместен кораб. Истината? Това е била абсолютно същата тясна капсула "Восток" (на Гагарин), проектирана само за един човек.
Технологията "Сардина": За да изпреварят американската програма "Джемини", инженерите получават заповед да натъпчат трима души в едноместната сфера (2.3 м диаметър).
Безумен риск: За да се поберат физически, са премахнати катапултиращите кресла (спасителната система). Нещо повече – нямало е място за скафандри, затова космонавтите са летели по анцузи. При най-малката разхерметизация или авария на старта, смъртта им е била гарантирана.
07:53 12.01.2026
Търновец
Коментиран от #66
07:57 12.01.2026
65 Урсул фон дер Бандер
До коментар #50 от "Отрезвител":Дано скоро излезеш от отрезвителното...
07:58 12.01.2026
66 ТехноЛог
До коментар #64 от "Търновец":Ако не става с Ароу да се Пробват с Джак Спароу или например Супермен или Спайдърмен във въздуха да ги ловят ,ако не беше жалко ,можеше и за смешно да мине .
08:00 12.01.2026
67 Щото си глупав
До коментар #42 от "Копейкин Костя":и си избираш крадливи управляващи.
08:08 12.01.2026
Озадачен по цялата глава
08:09 12.01.2026
69 Мишел
До коментар #54 от "оня с коня":Само че "Орешник " (лешник) и други подобни, летят не в космоса, а на четирийсетина -петдесет км. височина, със свръхзвукова скорост 10-12 Маха, маневрират непрекъснато и САЩ вече официално изплакаха, че нямат никакви противооръжия срещу тях.
Коментиран от #72
08:09 12.01.2026
70 1234
До коментар #2 от "Европеец":ловят го съоръженията складовете на питеците и базите на натювските отпускари,безпогрешно го ловят
08:14 12.01.2026
Хайо
08:14 12.01.2026
72 си дзън
До коментар #69 от "Мишел":От тези маневри на Орешника буквално му се завива свят и пада където
му падне.
08:15 12.01.2026
73 Смотльо,
До коментар #15 от "си дзън":С два коментара показа как родителите ти са си губили парите ,а ти времето и си останал там горе кух.
08:18 12.01.2026
74 Смотльо,
До коментар #29 от "Копейкин Костя":И а не само руснаци ,но много други чужденци които говорят в пъти по добре български от теб .
08:19 12.01.2026
75 куку
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":На сорос "патриоти" слагат на перални СОТ..за да не откраднат руснаци чипове..
08:21 12.01.2026