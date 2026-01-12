Новини
Welt: ПВО системите Arrow 3 и Patriot не могат да прехванат руския "Орешник"
12 Януари, 2026 06:42, обновена 12 Януари, 2026 06:53

Енергийната ситуация в Киев е катастрофална, съобщи едноименната телевизия, базирана в украинската столица

Welt: ПВО системите Arrow 3 и Patriot не могат да прехванат руския "Орешник" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германската система за противоракетна отбрана Arrow 3 не би могла да прехване ракетата „Орешник“ или подобна ракета, съобщава вестник Welt, позовавайки се на командването на НАТО.

Според публикацията, системата теоретично е била способна да се опита да прехване ракетата, изстреляна към Западна Украйна, но техническите изчисления и известните характеристики на този модел показват друго.

„В отговор на въпроси относно евентуалното прехващане на ракетата „Орешник“, кръговете на НАТО посочват, че Arrow 3 в момента е само в така наречената начална оперативна готовност, което означава, че все още не е напълно способна“, се казва в статията.

Освен това, обяснява авторът, в момента вместо Arrow 3 се използва холандската система Patriot и способността ѝ да противодейства на оръжия като „Орешник“ е силно ограничена или несъществуваща.

Миналия петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу критични цели в Украйна в отговор на атаката срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

Медиите съобщиха за серия от експлозии в Киев и Лвов. Според Виталий Кличко, кметът на украинската столица, градът е претърпял щети по критична инфраструктура. В някои райони имаше и прекъсвания на електрозахранването.

„Arrow 3“ е американско-израелска система за противоракетна отбрана, която Съединените щати ще закупят от Израел като част от предложението за бюджета за отбрана за 2026 г. В средата на декември Комисията на Бундесвера обяви, че „Arrow 3“ ще бъде включена в поръчката за оборудване и бойно снаряжение за германската армия.

В Киев се е развила катастрофална енергийна ситуация, каза Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Welt, базиран в Украйна.

„Вече се забелязва: на хората им е студено в апартаментите, почти няма отопление, всичко е нестабилно. Водата и електричеството отново се спират“, каза той.

По-рано Володимир Зеленски разкритикува кмета на Киев Виталий Кличко, който посъветва жителите на столицата да напуснат града поради прекъсвания на електрозахранването и отоплението, заради недостатъчна подготовка за въздушни удари.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    5 33 Отговор
    Не може се прихване това, което го няма !!! 🎅

    Коментиран от #75

    06:55 12.01.2026

  • 2 Европеец

    29 2 Отговор
    Нищо На тоя етап не лови орешника....

    Коментиран от #70

    06:55 12.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си дзън

    9 38 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Не ни трябват троянски коне!
    Всички руснаци с купеното двойно гражданство да бъдат депортирани от България.
    Те са граждани на страна обявила ни за "вражеска". Нали не искаме да станем втори Крим.

    Коментиран от #10, #21, #34

    07:00 12.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    23 4 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    Коментиран от #15

    07:03 12.01.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 4 Отговор
    Уж Патриотите бяха най-най, пък се оказаха вай-вай...

    07:04 12.01.2026

  • 14 Ами

    6 16 Отговор
    Русия и САЩ поддържат близки отношения. Няма защо да се притесняват американците. Със сигурност САЩ има други бойни системи, което биха затруднили руската отбрана, но това е без особено значение, доколкото двете държави поддържат добри дипломатически контакти и нямат спорове помежду си. Добрата дипломация е най-ефективната защита.

    07:04 12.01.2026

  • 15 си дзън

    4 25 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Всички руски царе бомби вече се управляват от дедо Си, а той не иска замърсени територии.

    Коментиран от #73

    07:06 12.01.2026

  • 16 Ами

    12 2 Отговор
    затова е Орешник.

    07:10 12.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нормално

    24 22 Отговор
    Подобни,елементарни внушения си имат своята аудитория... Прекрасно знаем докъде стига и в кого се цели долнопробната,кремълска пропаганда.

    07:18 12.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    А не може ли “макетата” с двойно гражданство да бъдат депортирани?

    Коментиран от #29, #38

    07:19 12.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ясно

    8 7 Отговор
    Welt са намерили "източник" от НАТО ...в Кремъл.😂

    07:21 12.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Перо

    18 4 Отговор
    И какво стана с нашата ПВО, Ф-16 за $ милиарди? Имал, дал!

    07:21 12.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 През 1985

    9 16 Отговор
    Помните ли последните дни на социализма, когато България беше под съветска власт? Точно така беше - тъмно, студено, мръзнехме в апартаментите си.

    Това прави сега Путин - връща СССР - мрак, студ, дефицит, висока ранна смъртност, болести, изолация, алкохолизъм.

    07:23 12.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Копейкин Костя

    6 11 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    Макетата са си наши. Руснаците и 20 години да прекарат в България, не могат да научат български...

    Коментиран от #74

    07:24 12.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ВСЕКИ ОРЕШНИК

    14 5 Отговор
    РЕЗКО намалява желанието в КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ.

    07:24 12.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Истор

    2 15 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Електрониката на Орешник и лампова от СССР, ракетната технология еразработка на пленени германски инженери от третия райх.

    07:26 12.01.2026

  • 34 мушмул

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    "Те са граждани на страна обявила ни за "вражеска" две години, след като в Стратегията за национална сигурност обявяваме Русия за основна заплаха, Путин ни вкара в списъка на вражеските държави! Ти какво искаш, мечката мед ли да ти носи?

    Коментиран от #42

    07:27 12.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Защо се криеш от СВО

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    Трябва да се депортират руснаците като теб.

    Коментиран от #56

    07:30 12.01.2026

  • 39 ЕЙ АТЛАНТИТЕ

    9 3 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф?

    Коментиран от #47

    07:31 12.01.2026

  • 40 От Мордор с Любов

    12 1 Отговор
    Ароу ,Мароу хубавото е че Орешници ще има от сърце за всички пожелали ги и най вече изпратени с много Любов !

    07:31 12.01.2026

  • 41 си дзън

    3 10 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    То "умното" руско население в Белгород се поти от топлина, а пък руският
    интернет е тотално скопен и подслушван от рашистите и не е добре за здравето
    да го ползваш

    Коментиран от #45

    07:31 12.01.2026

  • 42 Копейкин Костя

    3 12 Отговор

    До коментар #34 от "мушмул":

    То затова 30 години ни продаваха най-скъпия газ в цяла Европа, щото ни абичат, нали?

    Коментиран от #67

    07:32 12.01.2026

  • 43 Андрiй Пiдоренко

    6 3 Отговор
    Кой не скача е замръзнал !

    07:32 12.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ПОЛУТЪП

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "си дзън":

    Ти да не си мислиш, че твоя интернет не е подслушван??

    07:34 12.01.2026

  • 46 Олеся 🇺🇦

    2 3 Отговор
    Так точно Андрюха ,кой е не скача е замръзнал !

    07:34 12.01.2026

  • 47 си дзън

    1 5 Отговор

    До коментар #39 от "ЕЙ АТЛАНТИТЕ":

    Пуснахме ги в Белгород

    07:35 12.01.2026

  • 48 ОРЕШНИК СЕ ОКАЗА

    8 3 Отговор
    Изключително ефективно оръжие срещу нацизма и бандеризма.

    07:35 12.01.2026

  • 49 Всичко по темата се пази

    5 11 Отговор
    Няма нужда от прихващане Орещника, защото:
    - нищо не може да уцели
    - има малка бойна глава
    - не се произвежда в много бройки
    - бърз, но сляп

    07:36 12.01.2026

  • 50 Отрезвител

    3 8 Отговор
    Рашистите раздават луди пари по западни и наши медии за да лъжат и внушават ,че са "голяма работа" , но истината лъсна в Украйна. Жалки варвари,алкохолици и лузъри.
    Само дегенерати с критично,ниско ниво на морал и интелект им вярват и симпатизират.

    Коментиран от #65

    07:36 12.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мацун трети

    4 1 Отговор
    След рекламата на всичко от САЩ в киното върви и повсеместната кампания . Продажбите не трябва да спират. Модела и днес е създаваш локални целеви ядра и им плащаш за налагане на нужното. Следва се по утвърдена и проверена програма. Местните креслювци да помислят отсега откъде ще събират пари за да си платят новите европеиски налози и застраховки с българските заплати.

    07:38 12.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 оня с коня

    1 7 Отговор
    Орешникът/"Орех"/ е ракета която като наближи целта на 150км се "счупва" на 36 по-малки Орехчета - едно от друго - по- зли и поразяващи всичко що мърда.ЗАСЕГА поради високата си скорост може да бъде прехванат ЕДИНСТВЕНО от Американската THAAD.И докато въпросните Ароу и Патриот прехващат Цели до 45-50 км и конкретно Орешникът ВЕЧЕ се е "размножил" фатално,то THAAD/обсег 200км/ го засича още докато лети в Космоса и го Поразява на 180-200км докато е още Цял,т.е ПРЕДИ да се превърне в 36 Цели.Странно обаче ЗАЩО се коментират само Руски ракети,а не се обявява Кои Западни ракети пък не може да прехваща Руското ПВО...

    Коментиран от #58, #62, #69

    07:40 12.01.2026

  • 55 си дзън

    2 8 Отговор

    До коментар #53 от "оня с коня":

    Руският ген ще бъде затрит преди българския.

    Коментиран от #59

    07:40 12.01.2026

  • 56 Абе

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Защо се криеш от СВО":

    Тя Русия и само с няколко хиляди опълченци подкрепа ни освободи,та тук за своите подарени земи на Украйна барабар с хората ще се оправи сама ,защото има подкрепа и Свише :)Та нали ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)Ейго преди дни беше датата дето освобождават руснаците София,кой се е крил тогава:)))

    07:42 12.01.2026

  • 57 Мишел

    9 0 Отговор
    Противооръжия срещу хиперзвукови ракети имат само Русия, Китай и Северна Корея. Останалите нямат хиперзвукови ракети, та камо ли ПВО срещу тях.

    07:43 12.01.2026

  • 58 си дзън

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "оня с коня":

    Орещникът бил преименуван Кедър, ама нейсе. Освен това му били много малки
    орехчетата и падали на сляпо. Би имал ефект само с ядрени глави, ама дедо Си бди!

    Коментиран от #60

    07:44 12.01.2026

  • 59 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "си дзън":

    Проблемът е,че баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия,точно обт ратното на пишман пророци като теб и Слава Богу,защото както казва нашата баш пророчица ",тази връзка между народите ни е дадена Свише и нищо не може да я разруши ":)

    07:45 12.01.2026

  • 60 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "си дзън":

    Той Си си каза за какво бди,"няма как да позволим Русия да загуби":))))

    07:46 12.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 оня с х.я

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "оня с коня":

    Ломски пак се опитваш да мислиш ,което изобщо не ви е силна родова черта ,наблягай на еденьето и ..раньето ,ето там ти е силата .А оня моя е просто класи над вас !

    07:53 12.01.2026

  • 63 Накратко за една подобна лъжа

    11 8 Отговор
    Често се говори за руските "успехи", но историята на мисията "Восход-1" (1964 г.) е класически пример за опасна пропаганда, маскирана като прогрес. Западните анализи отдавна разкриха какво реално се е случило:
    ​Лъжата за "новия" кораб: СССР обявява, че е създал нов многоместен кораб. Истината? Това е била абсолютно същата тясна капсула "Восток" (на Гагарин), проектирана само за един човек.
    ​Технологията "Сардина": За да изпреварят американската програма "Джемини", инженерите получават заповед да натъпчат трима души в едноместната сфера (2.3 м диаметър).
    ​Безумен риск: За да се поберат физически, са премахнати катапултиращите кресла (спасителната система). Нещо повече – нямало е място за скафандри, затова космонавтите са летели по анцузи. При най-малката разхерметизация или авария на старта, смъртта им е била гарантирана.

    07:53 12.01.2026

  • 64 Търновец

    2 2 Отговор
    Arrow 3 е непроверена в Израел и е разработена в САЩ под друго име и подарена на Израел технология която Немският Паси - Борис Писториус купи за големи пари от своята историческа родина Израел. А ЕС моменталически да започне разработката на орбитално позиционирани лазерни оръдия които вече са експериментирани срещу балистични ракети. А Германците си имат своя разработка с таван 50 км и да разчитат на нея - базирана на IRIS T. A Франция и Италия също имат съвместна разработка. Вместо огромните загуби и разходи за Украйна и милионите мигранти оттам за които отговорност носи Зеленски а не ние

    Коментиран от #66

    07:57 12.01.2026

  • 65 Урсул фон дер Бандер

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Отрезвител":

    Дано скоро излезеш от отрезвителното...

    07:58 12.01.2026

  • 66 ТехноЛог

    5 0 Отговор

    До коментар #64 от "Търновец":

    Ако не става с Ароу да се Пробват с Джак Спароу или например Супермен или Спайдърмен във въздуха да ги ловят ,ако не беше жалко ,можеше и за смешно да мине .

    08:00 12.01.2026

  • 67 Щото си глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Копейкин Костя":

    и си избираш крадливи управляващи.

    08:08 12.01.2026

  • 68 Озадачен по цялата глава

    3 0 Отговор
    Твърди се , че " Орешник " е стара руска технология от времето на Студената Война. Самите украинци изчислили скоростта на Орешник над Лвов , е била над 13 Мах. Руснаците споменават скоростта на новите " Авангард" над 20 Мах . Как ще се спират новите , като не могат да се справят със старите ?

    08:09 12.01.2026

  • 69 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "оня с коня":

    Само че "Орешник " (лешник) и други подобни, летят не в космоса, а на четирийсетина -петдесет км. височина, със свръхзвукова скорост 10-12 Маха, маневрират непрекъснато и САЩ вече официално изплакаха, че нямат никакви противооръжия срещу тях.

    Коментиран от #72

    08:09 12.01.2026

  • 70 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    ловят го съоръженията складовете на питеците и базите на натювските отпускари,безпогрешно го ловят

    08:14 12.01.2026

  • 71 Хайо

    2 0 Отговор
    Вчера четем глупости (намерили части от времето на Юри Гагарин ) днес четем ,най съвремените западни системи не могли да я спрат тази ракета .Да си правим ли извод ,че руснаците са 100 години пред запада в оръжията ? Да си правим ли изводи ,че запада е застинал някъде преди Юри Гагарин ?

    08:14 12.01.2026

  • 72 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Мишел":

    От тези маневри на Орешника буквално му се завива свят и пада където
    му падне.

    08:15 12.01.2026

  • 73 Смотльо,

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    С два коментара показа как родителите ти са си губили парите ,а ти времето и си останал там горе кух.

    08:18 12.01.2026

  • 74 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Копейкин Костя":

    И а не само руснаци ,но много други чужденци които говорят в пъти по добре български от теб .

    08:19 12.01.2026

  • 75 куку

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    На сорос "патриоти" слагат на перални СОТ..за да не откраднат руснаци чипове..

    08:21 12.01.2026

