Германската система за противоракетна отбрана Arrow 3 не би могла да прехване ракетата „Орешник“ или подобна ракета, съобщава вестник Welt, позовавайки се на командването на НАТО.

Според публикацията, системата теоретично е била способна да се опита да прехване ракетата, изстреляна към Западна Украйна, но техническите изчисления и известните характеристики на този модел показват друго.

„В отговор на въпроси относно евентуалното прехващане на ракетата „Орешник“, кръговете на НАТО посочват, че Arrow 3 в момента е само в така наречената начална оперативна готовност, което означава, че все още не е напълно способна“, се казва в статията.

Освен това, обяснява авторът, в момента вместо Arrow 3 се използва холандската система Patriot и способността ѝ да противодейства на оръжия като „Орешник“ е силно ограничена или несъществуваща.

Миналия петък Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са използвали хиперзвукови ракети „Орешник“ при масиран удар срещу критични цели в Украйна в отговор на атаката срещу резиденцията на президента Владимир Путин.

Медиите съобщиха за серия от експлозии в Киев и Лвов. Според Виталий Кличко, кметът на украинската столица, градът е претърпял щети по критична инфраструктура. В някои райони имаше и прекъсвания на електрозахранването.

„Arrow 3“ е американско-израелска система за противоракетна отбрана, която Съединените щати ще закупят от Израел като част от предложението за бюджета за отбрана за 2026 г. В средата на декември Комисията на Бундесвера обяви, че „Arrow 3“ ще бъде включена в поръчката за оборудване и бойно снаряжение за германската армия.

В Киев се е развила катастрофална енергийна ситуация, каза Кристоф Ванер, кореспондент на телевизионния канал Welt, базиран в Украйна.

„Вече се забелязва: на хората им е студено в апартаментите, почти няма отопление, всичко е нестабилно. Водата и електричеството отново се спират“, каза той.

По-рано Володимир Зеленски разкритикува кмета на Киев Виталий Кличко, който посъветва жителите на столицата да напуснат града поради прекъсвания на електрозахранването и отоплението, заради недостатъчна подготовка за въздушни удари.