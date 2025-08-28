Новини
УЕФА променя началния час на финала в Шампионска лига

28 Август, 2025 18:37

Спорът за трофея ще започне доста по-рано от обичайното

УЕФА променя началния час на финала в Шампионска лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

УЕФА обяви историческа промяна, свързана с финала в Шампионска лига. През този сезон срещата за трофея ще се проведе в Будапеща на 30 май, събота. Последният двубой от турнира обаче има нов начален час. Срещата ще започне доста по-рано - в 18:00 часа централно европейско време - съответно 19:00 часа българско, пише gong.bg.

Идеята е тази промяна да остане и в бъдеще, а не само за този сезон.

Решението е с цел да се подобри цялостносто преживяване за феновете отборите и градовете домакини. Феновете, много от които са семейства с деца, ще бъдат улеснени за най-важния клубен мач за сезона.

За пътуващите привърженици това ще означава по-добър достъп до обществения транспорт – особено след мача – и по-безопасно и удобно пътуване от стадиона. За градовете домакини това ще увеличи положителното икономическо въздействие на събитието, като даде възможност на феновете да продължат празненствата си, пишат от УЕФА.

„С тази промяна поставяме преживяването на феновете в центъра на нашето планиране. Финалът на Шампионската лига е връхната точка на футболния сезон, а новото начало на мача ще го направи още по-достъпен, приобщаващ и въздействащ за всички участници.

Докато начало в 21:00 часа централно европейско време е подходящо за мачове в средата на седмицата, по-ранното начало в събота за финала означава по-ранно приключване – независимо от продълженията или дузпите – и дава възможност на феновете да се насладят на остатъка от вечерта с приятели и семейство, обсъждайки мача на сезона“, каза Александър Чеферин.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ей , най- накрая

    0 0 Отговор
    За излезе нещо умно от тиквите там!

    18:59 28.08.2025

