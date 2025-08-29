Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фенербахче уволни Мауриньо

Фенербахче уволни Мауриньо

29 Август, 2025 11:00 1 333 3

  • фенербахче-
  • жозе моуриньо-
  • шампионска лига-
  • бенфика-
  • футбол-
  • уволнение

Тимът на Специалния отстъпи на Бенфика, а това коства поста му

Фенербахче уволни Мауриньо - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Фенербахче официално се раздели с Жозе Моуриньо. Новината беше потвърдена от турския гранд. 62-годишният специалист напуска "фенерите", след като се провали в опита си да ги класира в основната фаза на Шампионска лига. Тимът на Специалния отстъпи на Бенфика, а това коства поста му.

Жозе Моуриньо застана начело на Фенербахче през миналото лято. Той имаше договор за още един сезон.

Португалецът води "канарчетата" в 62 мача, като ги класира на второ място в турското първенство през миналата кампания. Периодът му в Турция ще се запомни и с редицата скандали, в които се забърка.

Късно снощи друг от истанбулските грандове - Бешикташ, също уволни своя треньор Оле Гунар Солскяер.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това е шанс

    0 0 Отговор
    за нашите. И ние имаме специални.

    11:34 29.08.2025

  • 2 Веднага да идва

    2 0 Отговор
    В ЛоИч! Там събират всички некадърници, от треньори, до футболисти, даже и масажисти.

    11:39 29.08.2025

  • 3 Ганьо

    3 0 Отговор
    Той мишока прави пари от неустойки...

    11:46 29.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ