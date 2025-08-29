Фенербахче уволни Мауриньо

Фенербахче официално се раздели с Жозе Моуриньо. Новината беше потвърдена от турския гранд. 62-годишният специалист напуска "фенерите", след като се провали в опита си да ги класира в основната фаза на Шампионска лига. Тимът на Специалния отстъпи на Бенфика, а това коства поста му.
Жозе Моуриньо застана начело на Фенербахче през миналото лято. Той имаше договор за още един сезон.
Португалецът води "канарчетата" в 62 мача, като ги класира на второ място в турското първенство през миналата кампания. Периодът му в Турция ще се запомни и с редицата скандали, в които се забърка.
Късно снощи друг от истанбулските грандове - Бешикташ, също уволни своя треньор Оле Гунар Солскяер.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 това е шанс
11:34 29.08.2025
2 Веднага да идва
11:39 29.08.2025
3 Ганьо
11:46 29.08.2025