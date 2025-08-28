Новини
Спорт »
Тенис »
Даниил Медведев отнесе солена глоба след бурен скандал на US Open

Даниил Медведев отнесе солена глоба след бурен скандал на US Open

28 Август, 2025 20:36 578 2

  • даниил медведев-
  • глоба-
  • us open-
  • скандал-
  • съдия-
  • тенис-
  • неспортсменско поведение-
  • счупена ракета-
  • грег алънсуърт-
  • бенжамен бонзи

В разгара на напрежението руснакът не спести критики към съдията

Даниил Медведев отнесе солена глоба след бурен скандал на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руският тенис ас Даниил Медведев се оказа в центъра на истинска буря по време на първия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като бе санкциониран с внушителните 42 500 долара заради избухването си срещу съдията на корта. Новината бе разпространена от агенция Ройтерс и предизвика широк отзвук в спортните среди.

Медведев, който триумфира на "Флашинг Медоус" през 2021 г. и бе поставен под номер 13 в основната схема, напусна надпреварата след драматична петсетова битка срещу французина Бенжамен Бонзи.

Руснакът отстъпи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6, но истинската драма се разигра в края на третия сет. Тогава, при ключов момент, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4, неочаквано фоторепортер навлезе в близост до корта, за да заеме позиция. Съдията на стола Грег Алънсуърт реагира мигновено, като прекъсна играта и нареди на фотографа да напусне, след което даде нов първи сервис на французина. Това решение буквално взриви нервите на Медведев, който в пристъп на ярост разби ракетата си в корта и влезе в ожесточен спор с арбитъра, продължил цели пет минути.

В разгара на напрежението руснакът не спести критики към съдията, като изкрещя в микрофона: „Той иска да си ходи. Плащат му на мач, а не на час!“.

Медведев дори припомни думите на американския си колега Райли Опелка, който по-рано през годината нарече Алънсуърт „най-лошият съдия в Тура“. В резултат на неспортсменското си поведение и счупената ракета, Медведев ще трябва да се раздели с 30 000 долара за първото провинение и още 12 500 долара за второто. Така от спечелените 110 000 долара за участието си в първия кръг, значителна част ще отиде за покриване на глобите.

Случаят с Медведев отново повдига въпроса за напрежението на корта и границите на допустимото поведение в професионалния тенис.

Остава да видим дали руската звезда ще успее да се върне по-силен след този горчив урок на "Флашинг Медоус". **Ключови думи:** Даниил Медведев, глоба, US Open, скандал, съдия, тенис, неспортсменско поведение, счупена ракета, Грег Алънсуърт, Бенжамен Бонзи


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    0 0 Отговор
    Все някой трябва да им бърка в здравето!

    20:45 28.08.2025

  • 2 Гориил

    1 1 Отговор
    Спортните съдии обслужват европейската шизофрения.Тенис кортът се превърна в мъчилня.

    20:58 28.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ