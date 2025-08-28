Даниил Медведев отнесе солена глоба след бурен скандал на US Open

Руският тенис ас Даниил Медведев се оказа в центъра на истинска буря по време на първия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като бе санкциониран с внушителните 42 500 долара заради избухването си срещу съдията на корта. Новината бе разпространена от агенция Ройтерс и предизвика широк отзвук в спортните среди.

Медведев, който триумфира на "Флашинг Медоус" през 2021 г. и бе поставен под номер 13 в основната схема, напусна надпреварата след драматична петсетова битка срещу французина Бенжамен Бонзи.

Руснакът отстъпи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6, но истинската драма се разигра в края на третия сет. Тогава, при ключов момент, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4, неочаквано фоторепортер навлезе в близост до корта, за да заеме позиция. Съдията на стола Грег Алънсуърт реагира мигновено, като прекъсна играта и нареди на фотографа да напусне, след което даде нов първи сервис на французина. Това решение буквално взриви нервите на Медведев, който в пристъп на ярост разби ракетата си в корта и влезе в ожесточен спор с арбитъра, продължил цели пет минути.

В разгара на напрежението руснакът не спести критики към съдията, като изкрещя в микрофона: „Той иска да си ходи. Плащат му на мач, а не на час!“.

Медведев дори припомни думите на американския си колега Райли Опелка, който по-рано през годината нарече Алънсуърт „най-лошият съдия в Тура“. В резултат на неспортсменското си поведение и счупената ракета, Медведев ще трябва да се раздели с 30 000 долара за първото провинение и още 12 500 долара за второто. Така от спечелените 110 000 долара за участието си в първия кръг, значителна част ще отиде за покриване на глобите.

Случаят с Медведев отново повдига въпроса за напрежението на корта и границите на допустимото поведение в професионалния тенис.

Случаят с Медведев отново повдига въпроса за напрежението на корта и границите на допустимото поведение в професионалния тенис.

Остава да видим дали руската звезда ще успее да се върне по-силен след този горчив урок на "Флашинг Медоус".