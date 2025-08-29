Волейболистите на България до 21г. победиха Казахстан на световното

България победи Казахстан с 3:2 (25:19, 25:19, 21:25, 23:25, 15:9) на Световното първенство по волейбол за мъже под 21 години. Мачът е за разпределение на местата между 9-о и 16-о. Следващият противник ще ни бъде спечелилият двубоя Аржентина – Яповия. Сега вече битката ни е за местата между 9-о и 12-о.

В първите два гейма българите бяха очевидно по-силния тим. Почти през цялото време не позволихме на съперника да се приближи до нас в точките. Така мачът вървеше към лесна победа.

Тогава Казахстан обаче намери сили да се върне в двубоя. В третия гейм решителна стана серия от шест точки, с които пасивът ни стигна до 8:14. Въпреки че съкратихме разликата, не успяхме да спечелим мача в тази част. Най-равностоен беше четвъртият гейм. В него до последния момент отборите си разменяха точки, а последното равенство дойде при 23:23.

Тогава казахстанците направиха две успешни отигравания и пратиха двубоя в тайбрек. В петия гейм България направи това, което пропусна в предишните два. Когато резултатът стана 7:7, направихме серия от четири поредни точки. След това добавихме още три, с което решихме изхода.