Новини
Спорт »
Волейбол »
Матей Казийски официално ще играе за български клуб (ВИДЕО)

Матей Казийски официално ще играе за български клуб (ВИДЕО)

1 Септември, 2025 19:59 556 1

  • матей казийски-
  • локомотив авиа-
  • спорт-
  • волейбол

Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран

Матей Казийски официално ще играе за български клуб (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Матей Казийски официално подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа. До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто и съществуваше вероятност да не акостира в Пловдив, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България за първи път от 20 години.

"Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив", написаха от клуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перничанин

    2 0 Отговор
    Никой не го интересува за този родоостъпник :)

    20:48 01.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ