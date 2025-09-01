Матей Казийски официално ще играе за български клуб (ВИДЕО)

Матей Казийски официално подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа. До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто и съществуваше вероятност да не акостира в Пловдив, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България за първи път от 20 години.

"Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив", написаха от клуба.