Бетис се отказа от привличането на Антони (вдясно), след като Манчестър Юнайтед каза „да“ на офертата, предава sportal.bg. Ръководството на Манчестър Юнайтед склони да приеме офертата на Бетис за закупуването на бразилското крило, след като двата тима водиха много разговори, но накрая испанците изненадващо оттеглиха предложението си.
Оказва се, че Бетис стопира преговорите, защото трудно може да си позволи трансферната сума за Антони, а и да удовлетвори финансовите му изисквания.
Както е известно, Юнайтед позволи на нападателя да пътува до Севиля за финализиране на сделката. От Бетис обаче искат или Антони да намали изискванията си, или Юнайтед да му изплати частична компенсация.
На "Олд Трафорд" смятат, че всичко това е тактически ход от страна на Бетис, за да привлече бразилеца за по-ниска сума от вече договорената. Съвсем не е ясно и дали Антони е готов да направи финансови отстъпки.
Ново 20! Бетис май ще се откаже от Антони, след като Манчестър Юнайтед каза „да“ на офертата
30 Август, 2025 10:00 494 0
На "Олд Трафорд" смятат, че всичко това е тактически ход
Бетис се отказа от привличането на Антони (вдясно), след като Манчестър Юнайтед каза „да“ на офертата, предава sportal.bg. Ръководството на Манчестър Юнайтед склони да приеме офертата на Бетис за закупуването на бразилското крило, след като двата тима водиха много разговори, но накрая испанците изненадващо оттеглиха предложението си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА