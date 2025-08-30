Ново 20! Бетис май ще се откаже от Антони, след като Манчестър Юнайтед каза „да“ на офертата

Рубен Аморим: „Понякога ми се иска да захвърля всичко и да си тръгна“

Мениджърът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим, изля душата си пред журналисти в навечерието на ключовия сблъсък срещу Бърнли на „Олд Трафорд&ldq ...