Гол от центъра и дебютно попадение на Кошмара не стигнаха на ЦСКА за първа победа

30 Август, 2025 22:41, обновена 30 Август, 2025 23:15

Джеймс Ето'о остави своите с човек по-малко след фамозен гол и асистенция

Гол от центъра и дебютно попадение на Кошмара не стигнаха на ЦСКА за първа победа - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Славия и ЦСКА приключиха 2:2 в столичното дерби от седмия кръг в Първа лига, предаде ФОКУС.

То бе на стадион "Александър Шаламанов".

Джеймс Ето'о откри за "червените" в третата минута. Джордан Варела изравни в 27-ата минута преди Янис Гермуш да направи 2:1 за "белите" в 38-ата чрез пас на Кристиян Балов. Леандро Годой фиксира крайния резултат в 52-ата минута. В 70-ата Ето'о остави съотборниците си с човек по-малко заради втори жълт картон.

Славия е 11-и с 5 точки, а "червените" са 14-и, имащи едва 4. ЦСКА и 15-ият Спартак са единствените в елита без победа в първите 7 кръга от първенството.


  • 1 1913

    10 1 Отговор
    Славистите не искаха да бият, по-точно така са им наредили

    23:24 30.08.2025

  • 2 Театър

    11 1 Отговор
    Славия изгуби две точки. Втория гол на че.вените бе театрално пропуснат. Белите защитници направиха шпалир.

    23:27 30.08.2025

  • 3 бензиностанция

    10 1 Отговор
    Белите трябва да съжаляват, но явно други са решили мача....Има един човек на 76 години....

    23:30 30.08.2025

  • 4 Заслужил артист

    7 1 Отговор
    Срамна работа. Нагласена. Ясно бе като бял ден кой бе по-добрият отбор.

    23:34 30.08.2025

  • 5 Ментев

    7 1 Отговор
    Тия пък в ТВ студио само за ЦСКА говореха, оплакваха ги, напътстваха ги, баеха им, сякаш няма друг отбор, който бе значително по-добър.

    23:37 30.08.2025

  • 6 Мим

    5 0 Отговор
    Абе къде е Кюстендил ела да ги инструктира.Да не би да е избягал границата през Гюешево...

    23:43 30.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Само питам Керкез Негодника

    3 1 Отговор
    ЦСКА поне една Победа ще има ли ???

    23:53 30.08.2025

  • 9 България 🇧🇬

    2 0 Отговор
    ДУШАН КЕРКЕЗ НЕГОДНИК ВЪН ОТ ЦСКА!!!

    23:54 30.08.2025

