Гол от центъра и дебютно попадение на Кошмара не стигнаха на ЦСКА за първа победа

Славия и ЦСКА приключиха 2:2 в столичното дерби от седмия кръг в Първа лига, предаде ФОКУС.
То бе на стадион "Александър Шаламанов".
Джеймс Ето'о откри за "червените" в третата минута. Джордан Варела изравни в 27-ата минута преди Янис Гермуш да направи 2:1 за "белите" в 38-ата чрез пас на Кристиян Балов. Леандро Годой фиксира крайния резултат в 52-ата минута. В 70-ата Ето'о остави съотборниците си с човек по-малко заради втори жълт картон.
Славия е 11-и с 5 точки, а "червените" са 14-и, имащи едва 4. ЦСКА и 15-ият Спартак са единствените в елита без победа в първите 7 кръга от първенството.
