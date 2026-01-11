Новини
ЦСКА замина за Турция с всички нови (ВИДЕО)

ЦСКА замина за Турция с всички нови (ВИДЕО)

11 Януари, 2026 10:59 383 0

В южната ни съседка "армейците" ще изиграят четири контроли

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА замина за подготвителен лагер в Турция. "Червените" ще останат в Белек две седмици.

С отбора заминаха и шестте нови попълнение - Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов и Димитър Евтимов.

В южната ни съседка "армейците" ще изиграят четири контроли.

Ето и съперниците:

14 януари: ЦСКА – Корона Киелце (Полша)
17 януари: ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)
21 януари: ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)
23 януари: ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)
31 януари: ЦСКА – Дунав Русе


