ЦСКА замина за Турция с всички нови (ВИДЕО)

ЦСКА замина за подготвителен лагер в Турция. "Червените" ще останат в Белек две седмици.
С отбора заминаха и шестте нови попълнение - Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов и Димитър Евтимов.
В южната ни съседка "армейците" ще изиграят четири контроли.
Ето и съперниците:
14 януари: ЦСКА – Корона Киелце (Полша)
17 януари: ЦСКА – Млада Болеслав (Чехия)
21 януари: ЦСКА – ЛНЗ Черкаси (Украйна)
23 януари: ЦСКА – Нови Пазар (Сърбия)
31 януари: ЦСКА – Дунав Русе
