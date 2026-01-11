Новини
Новият вратар на ЦСКА: Не мога да избягам от това, което сърцето иска

11 Януари, 2026 14:29 414 0

Евтимов избра социалните мрежи, за да се обърне към феновете на досегашния си клуб и да обясни мотивите за своето решение

Вратарят Димитър Евтимов официално приключи престоя си в Ботев Враца и се завърна в редиците на ЦСКА. Опитният страж, който е част и от националния отбор, се превърна в шестото ново попълнение на „армейците“ по време на зимния трансферен прозорец.

Евтимов избра социалните мрежи, за да се обърне към феновете на досегашния си клуб и да обясни мотивите за своето решение:

„Врачани, взех решение, за което може би някои от вас няма да са съгласни, но не мога да избягам от това, което сърцето иска. Във Враца получих уважение, обич и оставам с приятели за цял живот! На всички вас искам да благодаря, че ме приехте като ваш от ден едно и ме накарахте да се чувствам у дома. Ботев Враца винаги ще бъде част от мен!“


