Тотнъм най-много иска Аканджи

31 Август, 2025 11:21 398 0

  • аканджи-
  • тотнъм-
  • манчестър сити

Цената му е около 28 милиона евро

Тотнъм най-много иска Аканджи - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бранителят на Ман Сити Мануел Аканджи най-вероятно ще подпише с Тотнъм, съобщават британските медии. Твърди се, че лондонският клуб се интересува от 30-годишния швейцарец и е фаворит за подписа му, а защитникът е желан още от Милан и Кристъл Палас, предава БТА.

Аканджи премина в Сити през 2022 г., като за това време изигра 136 мача във всички турнири с 5 гола и 3 асистенции. Договорът на играча с клуба е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 28 милиона евро.


Великобритания
