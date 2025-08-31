Тотнъм най-много иска Аканджи

Бранителят на Ман Сити Мануел Аканджи най-вероятно ще подпише с Тотнъм, съобщават британските медии. Твърди се, че лондонският клуб се интересува от 30-годишния швейцарец и е фаворит за подписа му, а защитникът е желан още от Милан и Кристъл Палас, предава БТА.
Аканджи премина в Сити през 2022 г., като за това време изигра 136 мача във всички турнири с 5 гола и 3 асистенции. Договорът на играча с клуба е до края на юни 2027 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 28 милиона евро.
