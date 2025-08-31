Националите до 21 години отстъпиха пред тима на Украйна с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) гейма в спора за 9-10-а позиция в крайното подреждане на Световното първенство в Цзянмън (Китай), предава БТА.
И трите гейма бяха изключително интересни, но в края волейболистите на Украйна бяха по-добри. В първата част българите водеха с 23:22, но съперниците им направиха три поредни точки за обрата. Във втория гейм Украйна взе аванс с 23:17 и спечели с 25:21. Третата част също започна равностойно. Първият пробив на Украйна доведе до 17:14, с което мачът на практика приключи. Два пъти отборът на България намали пасива си само до точка, но не успя да изравним и загуби двубоя.
Най-резултатен за България беше Жасмин Величков с 14 точки, Огнян Христов завърши с 11. За украинския тим се отличи Максим Тонконо с 15 точки.
Паднахме от Украйна на световното по волейбол до 21 години
31 Август, 2025 18:33 293 3
Националите останаха десети
Националите до 21 години отстъпиха пред тима на Украйна с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) гейма в спора за 9-10-а позиция в крайното подреждане на Световното първенство в Цзянмън (Китай), предава БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЖЕКО
Коментиран от #2
18:36 31.08.2025
2 КОРНИ
До коментар #1 от "ЖЕКО":ПАДНАХА ПО НАРЕЖДАНЕ НА ДЖИЛЯЗКОВ
18:38 31.08.2025
3 Еврог@йвизия
също е присъствала на срещата
да надъхва х0х0ляките от Error 4️⃣0️⃣4️⃣
18:40 31.08.2025