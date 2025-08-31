Новини
Паднахме от Украйна на световното по волейбол до 21 години

31 Август, 2025 18:33 293 3

  • волейбол-
  • до 21 години-
  • световно първенство-
  • украйна-
  • българия

Националите останаха десети

Паднахме от Украйна на световното по волейбол до 21 години - 1
Снимка: БФ Волейбол
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Националите до 21 години отстъпиха пред тима на Украйна с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) гейма в спора за 9-10-а позиция в крайното подреждане на Световното първенство в Цзянмън (Китай), предава БТА.

И трите гейма бяха изключително интересни, но в края волейболистите на Украйна бяха по-добри. В първата част българите водеха с 23:22, но съперниците им направиха три поредни точки за обрата. Във втория гейм Украйна взе аванс с 23:17 и спечели с 25:21. Третата част също започна равностойно. Първият пробив на Украйна доведе до 17:14, с което мачът на практика приключи. Два пъти отборът на България намали пасива си само до точка, но не успя да изравним и загуби двубоя.

Най-резултатен за България беше Жасмин Величков с 14 точки, Огнян Христов завърши с 11. За украинския тим се отличи Максим Тонконо с 15 точки.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖЕКО

    1 0 Отговор
    УКРАИНА ТРЯБВА ДА ПОБЕЖДАВА НАВСЯКЪДЕ, ТАКАВА Е УГОВОРКАТА

    Коментиран от #2

    18:36 31.08.2025

  • 2 КОРНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЖЕКО":

    ПАДНАХА ПО НАРЕЖДАНЕ НА ДЖИЛЯЗКОВ

    18:38 31.08.2025

  • 3 Еврог@йвизия

    0 0 Отговор
    Фрау фон SS -Урсуланка
    също е присъствала на срещата
    да надъхва х0х0ляките от Error 4️⃣0️⃣4️⃣

    18:40 31.08.2025

