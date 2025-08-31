Паднахме от Украйна на световното по волейбол до 21 години

Националите до 21 години отстъпиха пред тима на Украйна с 0:3 (23:25, 21:25, 23:25) гейма в спора за 9-10-а позиция в крайното подреждане на Световното първенство в Цзянмън (Китай), предава БТА.



И трите гейма бяха изключително интересни, но в края волейболистите на Украйна бяха по-добри. В първата част българите водеха с 23:22, но съперниците им направиха три поредни точки за обрата. Във втория гейм Украйна взе аванс с 23:17 и спечели с 25:21. Третата част също започна равностойно. Първият пробив на Украйна доведе до 17:14, с което мачът на практика приключи. Два пъти отборът на България намали пасива си само до точка, но не успя да изравним и загуби двубоя.



Най-резултатен за България беше Жасмин Величков с 14 точки, Огнян Христов завърши с 11. За украинския тим се отличи Максим Тонконо с 15 точки.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.