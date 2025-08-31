

Даниил Медведев се раздели с треньора си Жил Сервара. Това става ясно от публикация на наставника в профила му в Инстаграм, предава БТА.

Както е известно, още в първия кръг на Откритото първенство на САЩ Медведев загуби от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.

"Нашето фантастично осемгодишно приключение заедно е към своя край. Като символично намигване към живота, именно след този турнир прекратяваме сътрудничеството си", написа Сервара.



Под негово ръководство Медведев спечели 20 титли от АТП, а през 2022-а беше номер 1 в световната ранглиста при мъжете в продължение на 16 седмици, припомня ТАСС.



29-годишният руснак претърпя третата си поредна загуба в първия кръг на турнир от Големия шлем в Ню Йорк. Медведев спечели единствената си победа от Големия шлем този сезон през януари на Откритото първенство на Австралия.



44-годишният Сервара работи с Медведев от лятото на 2017-а. През 2019 година французинът беше обявен за най-добър треньор на сезона.

