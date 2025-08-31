Новини
Даниил Медведев се раздели с треньора си Жил Сервара

31 Август, 2025 20:44 492 2

През 2019 година французинът беше обявен за най-добър треньор на сезона

Даниил Медведев се раздели с треньора си Жил Сервара - 1
Снимка: БГНЕС
Даниил Медведев се раздели с треньора си Жил Сервара. Това става ясно от публикация на наставника в профила му в Инстаграм, предава БТА.
Както е известно, още в първия кръг на Откритото първенство на САЩ Медведев загуби от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.
"Нашето фантастично осемгодишно приключение заедно е към своя край. Като символично намигване към живота, именно след този турнир прекратяваме сътрудничеството си", написа Сервара.

Под негово ръководство Медведев спечели 20 титли от АТП, а през 2022-а беше номер 1 в световната ранглиста при мъжете в продължение на 16 седмици, припомня ТАСС.

29-годишният руснак претърпя третата си поредна загуба в първия кръг на турнир от Големия шлем в Ню Йорк. Медведев спечели единствената си победа от Големия шлем този сезон през януари на Откритото първенство на Австралия.

44-годишният Сервара работи с Медведев от лятото на 2017-а. През 2019 година французинът беше обявен за най-добър треньор на сезона.


САЩ
  • 1 Червената шапчица

    Лейла Ани Фернандес е канадска професионална тенисистка. Роденa: 6 септември 2002 г., Монреал, Канада, живее във Флорида, САЩ. Родители: баща от Уружвай, майка от Филипините… Айрийн Ексевия

    21:05 31.08.2025

  • 2 Червената шапчица

    Основен спонсор в спорта - Здрав дух в здраво тяло --- ASICS – съкращение от латинския израз „Anima sana in corpore sano“, който в превод означава „Здрав дух в здраво тяло“. В град Кобе е построен спортен научноизследователски институт за изучаване и проектиране на спортни обувки

    21:10 31.08.2025

