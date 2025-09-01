Джокович: Триумф на US Open ще е най-великият ми успех

Новак Джокович продължава похода си на US Open и след успеха над Ян-Ленард Щруф на осминафиналите призна, че триумф в Ню Йорк може да се превърне в най-значимото постижение в неговата кариера.

„Титлата тук би била сред най-великите ми успехи, може би дори най-великият. Но е рано да мисля в тази посока. Научих се да гледам само към следващия мач. Последният ми „мейджър“ трофей дойде именно в Ню Йорк и би било специално отново да завърша цикъла по този начин“, заяви Джокера на пресконференцията.

Сърбинът сподели и как еволюирал манталитетът му през годините. „Когато си млад, гониш първия си „шлем“ и имаш безкрайно много енергия. Аз сбъднах мечтата си през 2008 г. и това ми донесе голямо облекчение. В противен случай става тежко, както е при Зверев – отличен тенисист, но напрежението при него расте след всеки пропуснат шанс за титла“, коментира още Джокович.

Той бе запитан и за отношенията си с най-големите съперници – Роджър Федерер и Рафаел Надал. „Бих искал един ден да ги попитам как са се подготвяли за мачовете с мен, как съм ги поставял под напрежение и как са гледали на съперничеството ни. Би ми било интересно да видя всичко това през техните очи“, призна четирикратният шампион от US Open.

Предстои му четвъртфинал срещу американеца Тейлър Фриц, срещу когото има 10 победи от 10 мача. „Очаквам различен двубой. Знам, че ще бъде агресивен и ще опита да ме извади от ритъм. Аз обаче няма да правя драстични промени – вярвам в тактиката си и в силните ми страни, особено сервиса и форхенда. Фриц подобри много играта си и смятам, че е един от най-недооценените тенисисти в Тура. Ще е труден мач и ще трябва да играя на високо ниво, за да продължа напред“, подчерта Джокович.