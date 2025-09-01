Новини
Григор Димитров се появи в Хасково

Григор Димитров се появи в Хасково

1 Септември, 2025 16:00 797 1

Не е ясно докога Григор ще остане в България

Григор Димитров се появи в Хасково - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Григор Димитров се прибра в Хасково и посети кортовете на местния тенис комплекс. Той се възползва от паузата в кариерата си след травмата на Уимбълдън, за да се завърне в родния град, където баща му Димитър Господинов е треньор на деца. Малките спортисти веднага се събраха около идола си за снимки и съвети.

Не е ясно докога Григор ще остане в България. Той се възстановяваше в дома си в Монако в компанията на приятелката си Ейса Гонсалес. И сам призна, че процесът ще отнеме повече време от очакваното. Освен US Open той ще пропусне и турнирите в Азия.


  • 1 Питащ

    0 0 Отговор
    Снахата доведи ли я?

    17:46 01.09.2025

