Джесика Пегула продължава на четвъртфиналите на US Open

Американската тенисистка Джесика Пегула демонстрира впечатляваща форма и си осигури място сред най-добрите осем на Откритото първенство на САЩ по тенис. На централния корт "Артър Аш Стейдиъм" тя категорично надигра сънародничката си Ан Ли с убедителното 6:1, 6:2, като приключи двубоя само за 54 минути.

Още от самото начало Пегула наложи темпото и не остави съмнения в превъзходството си. В първия сет четвъртата поставена в схемата спечели внушителните 86% от точките на първи сервис и реализира четири пробива, докато Ли успя да върне само един.

Във втората част Пегула продължи да доминира, като отново бе безапелационна на първи сервис (85%) и добави още два брейка към актива си.