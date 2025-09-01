Новини
Джесика Пегула продължава на четвъртфиналите на US Open

Джесика Пегула продължава на четвъртфиналите на US Open

1 Септември, 2025 06:41 294 0

  • ан ли-
  • тенисистка -
  • джесика пегула-
  • откритото първенство на сащ -
  • тенис-
  • централния корт -
  • артър аш стейдиъм

Американката отстрани сънародничката си Ан Ли

Джесика Пегула продължава на четвъртфиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Джесика Пегула демонстрира впечатляваща форма и си осигури място сред най-добрите осем на Откритото първенство на САЩ по тенис. На централния корт "Артър Аш Стейдиъм" тя категорично надигра сънародничката си Ан Ли с убедителното 6:1, 6:2, като приключи двубоя само за 54 минути.

Още от самото начало Пегула наложи темпото и не остави съмнения в превъзходството си. В първия сет четвъртата поставена в схемата спечели внушителните 86% от точките на първи сервис и реализира четири пробива, докато Ли успя да върне само един.

Във втората част Пегула продължи да доминира, като отново бе безапелационна на първи сервис (85%) и добави още два брейка към актива си.


