Жребият за Купата на Германия поднася интригуващи сблъсъци

1 Септември, 2025 07:17 538 0

Байерн Мюнхен срещу Кьолн

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващи футболни емоции очакват феновете на германския футбол, след като жребият за втория кръг на Купата на Германия разпредели някои от най-интересните двойки в турнира.

Байерн Мюнхен, един от фаворитите за трофея, ще се отправи на гостуване при амбициозния новак в Бундеслигата – Кьолн. Двубоят обещава да бъде истински спектакъл, изпълнен с напрежение и неочаквани обрати.

Жребият противопостави Айнтрахт Франкфурт да гостува на Борусия Дортмунд – сблъсък, който със сигурност ще приковава вниманието на футболните запалянковци.

Миналогодишният носител на купата, Щутгарт, ще трябва да преодолее сериозно препятствие, след като ще гостува на коравия Майнц 05.

Сред другите интригуващи срещи се открояват дуелите между Хайденхайм и Хамбургер, както и между Санкт Паули и Хофенхайм – мачове, които със сигурност ще предложат много емоции и непредвидими развръзки.

Любопитен факт е участието на Илертисен – баварският тим от четвърта дивизия, който е най-нископоставеният отбор, останал в надпреварата. Те ще приемат втородивизионния Магдебург, докато Енерги Котбус от Трета лига ще бъде домакин на силния РБ Лайпциг.

Арминия Билефелд ще гостуват на Унион Берлин в столицата.

Вторият кръг на турнира ще се проведе на 28 и 29 октомври, а осминафиналните сблъсъци са насрочени за началото на декември. Големият финал ще се изиграе на 23 май 2026 година на легендарния Олимпийски стадион в Берлин – арена на незабравими футболни битки.


