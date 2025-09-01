Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка лети към четвъртфиналите на US Open след нова убедителна победа

1 Септември, 2025 09:51 479 1

  • арина сабаленка -
  • откритото първенство по тенис на сащ-
  • титлата -
  • ню йорк-
  • кристина букша-
  • тенис

Беларуската звезда не остави никакви шансове на испанката Кристина Букша

Арина Сабаленка лети към четвъртфиналите на US Open след нова убедителна победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер едно при дамите Арина Сабаленка демонстрира впечатляваща форма на Откритото първенство по тенис на САЩ, като продължава безапелационно защитата на титлата си в Ню Йорк.

Беларуската звезда не остави никакви шансове на испанката Кристина Букша, която бе надиграна с категоричното 6:1, 6:4 в осминафиналния сблъсък – четвърти пореден мач за Сабаленка без загубен сет в тазгодишното издание на турнира.

Това бе първа среща между двете тенисистки на професионално ниво, но опитът и класата на Сабаленка си казаха думата. Със светкавични удари и безкомпромисна игра, тя затвърди позицията си на фаворитка за трофея.

В следващия кръг Арина ще се изправи срещу чехкинята Маркета Вондрушова, която поднесе изненада, елиминирайки десетата в световната ранглиста Елена Рибакина от Казахстан. Вондрушова се наложи след драматичен трисетов двубой – 6:4, 5:7, 6:2, продължил близо два часа.

Любопитен факт е, че това бе втора победа за чехкинята над Рибакина в общо три срещи между тях.

Сега Вондрушова ще се опита да прекъсне доминацията на Сабаленка, която води с 5:4 победи в преките им двубои до момента.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Славянска хегемония

    0 0 Отговор
    Най-добрият за всички времена - сърбин.
    Най-добрата сред жените - белоРуска.

    10:40 01.09.2025

