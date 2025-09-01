Арина Сабаленка лети към четвъртфиналите на US Open след нова убедителна победа

Световната номер едно при дамите Арина Сабаленка демонстрира впечатляваща форма на Откритото първенство по тенис на САЩ, като продължава безапелационно защитата на титлата си в Ню Йорк.

Беларуската звезда не остави никакви шансове на испанката Кристина Букша, която бе надиграна с категоричното 6:1, 6:4 в осминафиналния сблъсък – четвърти пореден мач за Сабаленка без загубен сет в тазгодишното издание на турнира.

Това бе първа среща между двете тенисистки на професионално ниво, но опитът и класата на Сабаленка си казаха думата. Със светкавични удари и безкомпромисна игра, тя затвърди позицията си на фаворитка за трофея.

В следващия кръг Арина ще се изправи срещу чехкинята Маркета Вондрушова, която поднесе изненада, елиминирайки десетата в световната ранглиста Елена Рибакина от Казахстан. Вондрушова се наложи след драматичен трисетов двубой – 6:4, 5:7, 6:2, продължил близо два часа.

Любопитен факт е, че това бе втора победа за чехкинята над Рибакина в общо три срещи между тях.

Сега Вондрушова ще се опита да прекъсне доминацията на Сабаленка, която води с 5:4 победи в преките им двубои до момента.