Байер Леверкузен се раздели с Ерик тен Хаг след само два месеца начело

Ерик тен Хаг вече не е старши треньор на Байер Леверкузен. Само 60 дни след като пое кормилото на тима от Бундеслигата, нидерландският специалист бе освободен от поста си, потвърдиха официално от клуба. Причината за светкавичната раздяла се крие както в разочароващите резултати в началото на сезона, така и във вътрешни напрежения, които разтърсиха съблекалнята на „аспирините“.

Леверкузен стартира защитата на титлата си с едва една точка от два мача – домакинска загуба с 1:2 от Хофенхайм и драматично 3:3 срещу Вердер Бремен, където отборът изпусна комфортна преднина срещу съперник с човек по-малко.

Временните тренировки ще бъдат поети от асистентите на Тен Хаг, докато ръководството търси нов наставник, който да върне отбора на победния път.

Според авторитетното издание „Кикер“, освен незадоволителните резултати, ключова роля за решението са изиграли и разногласия между треньора и клубното ръководство. Липсата на подкрепа от страна на шефовете, особено след последния мач в Бремен, е била ясен сигнал за предстоящата промяна.

Ерик тен Хаг, който преди това води Аякс и Манчестър Юнайтед, пое Леверкузен на 1 юли, наследявайки Шаби Алонсо, преминал в Реал Мадрид. Въпреки договор до 2027 г., престоят му в Германия се оказа кратък и бурен. Сега феновете на Байер с нетърпение очакват кой ще поеме щафетата и ще върне отбора към победите в Бундеслигата.