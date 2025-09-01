Новини
Гърция и Полша достигнаха осминафиналите на Евробаскет 2025

1 Септември, 2025 14:43 441 0

Останалите сигурните участници в елиминационната фаза към момента са и отборите на Турция, Сърбия, Германия и Финландия

Гърция и Полша си осигуриха място сред най-добрите 16 на Евробаскет 2025.

Гръцкият тим демонстрира истинска баскетболна мощ, като буквално помете състава на Грузия с категоричното 94:53 в среща от група C, играна на кипърска земя. Безспорният лидер на "елините" – Янис Адетокумбо от Милуоки Бъкс, отново блесна на паркета, завършвайки с внушителните 27 точки и 8 овладени топки под коша.

Полша също се присъедини към осминафиналистите, след като постигна трета поредна победа в група D. Поляците надделяха над Исландия с 84:75 в Катовице, с което си гарантираха продължаване напред в турнира.

В същото време, действащите европейски шампиони от Испания не оставиха никакви шансове на домакините от Кипър, разгромявайки ги с 91:47 и затвърждавайки амбициите си за нов трофей.

Сред сигурните участници в елиминационната фаза вече са и отборите на Турция, Сърбия, Германия и Финландия, които също впечатлиха с изявите си до момента.

Словения записа първи успех на шампионата, побеждавайки Белгия с 86:69. Главният герой на вечерта бе Лука Дончич, който влезе в историята като едва четвъртия баскетболист с "трипъл-дабъл" на европейско първенство – 26 точки, 10 борби и 11 асистенции. Това постижение не бе реализирано от 1995 година насам. Освен това, Дончич стана най-младият играч през този век, преминал границата от 400 точки, 100 борби и 100 асистенции на Евробаскет.


